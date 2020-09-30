Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da yaptığı açıklamada 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarını 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdıklarını belirterek, "2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonu aştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolarlardan 27,2 milyar dolara yükseldi" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da yeni yapılacak havaalanı ile ilgili incelemelerde bulundu. Erhaç Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ülke coğrafyasının bütünsel kalkınması için 81 vilayetin her köşesinde yeni yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Dünyanın gıpta ettiği dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu yatırımlarımız içerisinde havalimanlarımız ve havayollarımız büyük önem taşıyor. Ülkenin her noktası karadan olduğu gibi havadan da birbiriyle bağlanırken, aynı zamanda dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası ve sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize hedef gösterdiği gibi kısa bir süre içerisinde havayolu halkın yolu oldu" dedi.

2003 yılında 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini belirten Karaismailoğlu, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin ise 7 merkezden 56 noktaya çıkarıldığını dile getirdi. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının ise 127 ülkeden 329 noktaya ulaştırdıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonu aştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolarlardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini aldı. Bugün sadece bölgemiz için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke sathında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz, ülkemizi büyük hedeflerine taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle, "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası" başlığı altında, bugüne kadar yapılan yatırımlara değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işleri sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan devrim niteliğindeki havayolu yatırımları bu alanda tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında bin 96 olan uçak trafiği 2019 yılında yüzde 392 artış ile 5 bin 389'a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 750 bini aştı. Mevcut kapasitesi 500 bin yolcu olan terminal binamızın kapasitesini daha önce artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuldu. Havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla; yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik, proje çalışmalarını tamamladık. 2 Kasım 2020 tarihinde "Malatya Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı" ihalesini gerçekleştireceğiz. Malatya'ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandıracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde Isı ve Güç Merkezi Binası, 112 metrekare Apron Bariyer Binası, Havalimanı Giriş Nizamiye Binası, Havalimanı İç Bağlantı Yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik Apron ve Yer Hizmetleri Araç Sahası'nı da inşa edeceğiz. Malatya'ya dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya, havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında sağlanacak artış sağlanacak. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak. Ticaret faaliyetleri daha da hareketlendirecek. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Malatya'yı da geleceğe hazırlıyoruz. Halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileri olarak, ülkemiz ve Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hiç durmadan çalışarak hep birlikte inşa edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, ödül olarak, her şeyin en iyisine, en güzeline layık milletimizin hayır duası bizler için kafidir."

(İHA)