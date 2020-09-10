Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden 9 projeyi incelemek ve yapımı tamamlanan yeni Eğil yolunun açılışını yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, 18 yılda 7 milyar TL'nin üzerinde Diyarbakır'a yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda devam eden 9 önemli projemiz var. Bugünkü ziyaretimizde onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemeler ve açılışlar yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, temaslarına beraberindeki AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek başladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali Karaloğlu ile bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.