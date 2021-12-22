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Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

22.12.2021 11:57
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettikULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettik" dedi. Öte yandan YHT'nin Ankara- Eskişehir (Beylikova-Sazak) bölgesinde kurulan ekolojik köprüdeki geyik ve yaban domuzları, fotokapanlara yansıdı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak büyük projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da koruduklarını belirtti. '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda 'çevre' vurgusunun yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, kara yollarındaki ekolojik köprülerin ardından demir yollarında da yaban hayatını korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda YHT Hattı'nın Ankara-Eskişehir (Beylikova–Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demiryolunu yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde yaban hayvanlarının kapalı menfez ve altgeçitleri kullanmadıkları belirlendi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ekolojik köprü projesinin hazırlandığını ve bunun süratle hayata geçirildiğini belirterek, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için YHT hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettik. Proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladığı da tespit ettik. Ayrıca, proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor" dedi.

Öte yandan geyik ve yaban domuzu gibi hayvanlar, kurulan fotokapanlara yansıdı.

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

Adil Karaismailoğlu, Beylikova, Ankara, Yht, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik - Son Dakika


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