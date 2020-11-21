Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz

21.11.2020 15:30
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı" dedi.

Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son yıllarda önemli işler yaptığını belirterek, "Türkiye 18 yıldır ulaştırma ve altyapıda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirmek için Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz. İnsan ve çevre odaklı dev projelerimizle ülke ekonomini her konuda güçlendirmek, kalkınmada bölgeler arası eşitlik sağlamak üzere çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için Dağı ile Batı arasında fark kalmaması, sosyal ve ekonomik gelişimin her şehrimize ulaşması gerekiyor. Ancak bizim için bu şekilde en yüksek değer olan insanımızın hayatını kolaylaştırabiliriz. Böylelikle şehirlere zenginlikle bırakabiliriz. Allah'ın bizlere bahşettiği muhteşem doğamızı çevreci yaklaşımlarla koruyarak ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp, tartarak projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

'TEK GAYEMİZ ONURLU YAŞAM SÜRMEK'Demiryollarındaki çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, "Demiryollarımızla Akdeniz ile Karadeniz'i bağlıyoruz. 1915 Çanakkale köprüsü ile Marmara bölgesinde dairesel bir lojistik hattı tamamlıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla konfora eriştirdik. Bölünmüş yollar zaman ve hız kazandırırken geçmiş yılların kaza istatistiklerine bakıldığında görüyoruz ki her yıl binlerce can kurtarıldı. Bir halkı sevmek, o halka hizmetle olur. İnsanımızı kış konusunda mağduriyette kurtardık. Demiryolları hatlarımız her geçen gün genişliyoruz. Kusursuz bir demiryolu işletim sistemi için çalışıyoruz. Yaptığımız işler saymakla bitmez. Tek gayemiz vatanımızın bereketli toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmek. Maalesef halkımızın derdiyle dertlenmeyenlerin bizim yapabildiklerimize aklı ermiyor. Ellerinden gelen tek şey eleştirmek. Çok şükür bizim sağduyulu halkımız iyiyi, kötüyü büyük bir ferasetle ayırt eder. Her daim bizim en büyük desteğimiz ve can yoldaşımız halkımız olacaktır" diye konuştu.'KASIM AYINDA BİN 310 UÇUŞLA AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Havayolunda Türkiye'nin önemli başarıları olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda ise 2003 yılında 50 ülkeye 60 uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 noktada 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5'inci sıraya yerleşti. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemler sayesinde başarılı bir sınav veriyoruz. Kasım ayı içinde gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde Avrupa karşılaştırmasında 591 uçuşla Türk Hava Yolları'nın ilk sırada, ülke olarak da Türkiye'nin bin 310 uçuşla 4'üncü sırada yer aldığını görüyoruz" ifadesine yer verdi.


- Kayseri
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf TBF, A Milli Takım Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile anlaştı O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Yaşlı adam, apartman boşluğunda boğazı kesilmiş halde bulundu
G.Birliği maçıyla 100. maçına çıkacak Erol Bulut'a sürpriz kutlama yapıldı G.Birliği maçıyla 100. maçına çıkacak Erol Bulut'a sürpriz kutlama yapıldı         
15:12
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcular, bu sezon ilk kez kadroda Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcular, bu sezon ilk kez kadroda         
14:51
Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz         
14:16
'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var 'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var         
13:27
Yeme içme yerleri, korona tedbirleri nedeniyle sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor Yeme içme yerleri, korona tedbirleri nedeniyle sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet veriyor         
12:55
Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı Sokağa çıkma yasağını yanlış anlayan Osmaniyeli sanayi esnafı iş yerlerini 10.00'dan sonra açtı         
12:44
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 15:34:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei