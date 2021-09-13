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Bakan Karaismailoğlu: "Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz"

13.09.2021 16:29
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu, "19 yılda ulaşım sektöründe kazandığımız büyük başarılar kendi iş adamlarımıza, kendi şirketlerimize de büyük bir tecrübe ve birikim kazandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu, "19 yılda ulaşım sektöründe kazandığımız büyük başarılar kendi iş adamlarımıza, kendi şirketlerimize de büyük bir tecrübe ve birikim kazandırdı. O yüzden biz dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yıldır, karada, havada, denizde, demiryollarında bazılarının hayal dediği bazılarının hayal bile edemediği hizmetler sunduk. Ülkemiz her zaman en iyisine layıktır. Trakya'yı ilgilendiren Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, 18 Mart'ta açılışını planladığımız 18 Mart 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale yoluyla birlikte inşallah dünyanın en önemli en özellikli projelerinden bir tanesini hizmete kazandırmış olacağız. Tabi yaptığımız bu projeleri sadece yol olarak nitelendirmemek lazım. Çünkü; yaptığımız yollar akarsu gibi gittiği yere hareketlilik getiriyor, bereket getiriyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltiyor, yaşamını kolaylaştırıyor. Tabi yaptığımız yatırımlar zamandan ve yakıttan doğrudan kazanç sağladığı gibi dolaylı olarak da bölgemizin ekonomisine, istihdamına, üretimine oldukça fazla katkılar sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYADA BAŞKA HİÇBİR ÜLKE YOKTUR"

Afetlerde büyük bir özveri ile mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz bu yaz maalesef afetlerle uğraştık. Allah'tan dileğim, İnşallah bir daha afetler yaşamayız. Hatta dünyada çok önemli afetlerle karşılaştık. Özellikle Rize'den başlayıp Antalya'ya ve Muğla'daki orman yangınları, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketleri ile karşılaştık. Bu afetler bize gösterdi ki vatanımız, milletimiz bir olduğunda dünyada üstünden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını bir kez daha göstermiş olduk. Tabi milletimiz olarak çok çetin bir mücadele verdik. Bu kadar çok afetin üzerinden bu kadar çok kısa sürede üzerinden gelen dünyada başka hiçbir ülke yoktur. Dünyada birçok ülke afetler yaşadı. Ama hala daha üzerinden aylar geçmesine rağmen insanına ulaşamayan ülkeler var. Hatta afetlerin devam ettiği, yangınların devam ettiği pek çok ülke var. Afetlerde de biz yaşamımızı idame ettirdik. Elektrik, su gibi temel ihtiyaçlar tamamen karşılandı. Tabii bu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin geldiği durumu göstermektedir" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDEN RANDEVU İSTİYORLAR"

Açıklamalarına "Ülkemizden randevu istiyorlar" sözüyle devam eden Karaismailoğlu, "O yüzden gelişmekte olan tüm ülkeler, ülkemizden randevu isteyip davet istiyorlar. Gelip yaptıklarımızı kendilerine anlatmamızı istiyorlar, kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. Bizler de tecrübelerimizi birikimlerimizi gelişmekte olan ülkelerle, dost-kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Tabi bu 19 yılda ulaşım sektöründe kazandığımız büyük başarılar kendi iş adamlarımıza, kendi şirketlerimize de büyük bir tecrübe ve birikim kazandırdı. O yüzden biz dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinden hem bizim iş adamlarımız hem de büyük firmalarımız iş alıyorlar, iş yapıyorlar, gençlerimiz, mühendislerimiz orada çalışıyorlar, mühendislik üretiyorlar, teknoloji üretiyorlar. Oradaki kazanımlarını bütün dünyaya artık satıyorlar ve Türkiye'den büyük bir ihraç yapıyorlar bu da ülkemizin dünya üzerinde geldiği seviyeyi göstermektedir" dedi.

"EKİM AYINDA TRAFİĞE AÇACAĞIZ"

Tekirdağ'daki yatırımlara da değinen Karaismailoğlu, "Trakya'nın Marmara'ya açılan incisi Tekirdağ. Tekirdağ'ın ulaşımına ve gelişimine önem veriyoruz. Ülkemizin Avrupa'ya açılan bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'ın ulaşımını yüksek standartlı bir yolla sağlıyoruz. Bu kapsamda Hayrabolu-Tekirdağ yol yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hayrabolu-Tekirdağ yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen alt yolun Malkara yolundaki Hayrabolu Köprülü Kavşağı'ndan başlayarak Tekirdağ'ı çevreyoluna bağlayacak. 2x1 standardındaki 7 metre genişliğindeki mevcut yol, 2x2 şeritli BSH kaplamalı yol haline gelecektir bittiğinde. Toplam uzunluğu 46 kilometre olan yolun 13 kilometresini bölünmüş yol olarak tamamlayarak trafiğe açtık. Önümüzdeki ekim ayı içerisinde 7 kilometresini tamamlayarak trafiğe açacağız. Bu projenin toplam maliyeti 1 milyar TL'dir, bugüne kadar 700 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte Tekirdağ limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak. Yol kullanıcılarına çok daha güvenli bir ulaşım sağlanacaktır. Bir diğer önemli projemiz ise Kapaklı kent içi trafik sorununu azaltmak için hayata geçireceğimiz Kapaklı Kavşağı projemizdir. En geniş açıklığı 54 metre olacak, 5 açıklıklı, alt germe köprü olarak inşa edilecek ve toplam uzunluğu 250 metre olacaktır. Bu Kapaklı Yıldızkent Kavşağı projemizdir. 26 Temmuz'da ihalesini gerçekleştirdik. Bu hafta içerisinde de kesinleşen ihale kararını yüklenici firmalara bildireceğiz. ve diğer haftalarda da kısa süre içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Sadece Kapaklı'ya değil Tekirdağ'ın her yerine vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak görevimizdir. Program dahilinde bu projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

(Furkan Bolat - Hüseyin Gökçeli/İHA)

Bakan Karaismailoğlu: Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz

Adil Karaismailoğlu, Yevgeniy Ziniçev, Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz' - Son Dakika


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