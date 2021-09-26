Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yüzde 34 arttı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirlerinin yüzde 18 arttığını, yatırımların ise yüzde 34 artış gösterdiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğini kapsayan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik haberleşme sektörünün, diğer sektörlerin iş yapış biçimlerini etkilemesi ve verimlilik artışını sağlaması bakımından önemli olduğunu belirterek, sektörün geçmişten itibaren verilerine bakıldığında olumlu tablonun her dönem devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.