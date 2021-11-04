Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: "Büyük, güçlü Türkiye hedefiniz varsa projeleriniz en kısa sürede, en uygun yöntemle yapacaksınız" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: "Büyük, güçlü Türkiye hedefiniz varsa projeleriniz en kısa sürede, en uygun yöntemle yapacaksınız"
04.11.2021 14:46
Son dakika haberleri... "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun moderatörün sorularını cevaplaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu.
"Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun moderatörün sorularını cevaplaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu.
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