Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: "Büyük, güçlü Türkiye hedefiniz varsa projeleriniz en kısa sürede, en uygun yöntemle yapacaksınız" - Son Dakika

"Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun moderatörün sorularını cevaplaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu.

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