"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz" - Son Dakika
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"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz"

13.04.2022 22:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin bir hak olduğu anlayışını temel alarak 'her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' hedefimiz. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz. Bu amaçla hazırladığımız Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırlık aşamasından başlayarak, uygulanacak eylem adımlarının neredeyse tamamında engelli vatandaşlarımızı temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızı iş birliğine dahil ettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarının zorluk çekmeden giderilmesinin temel prensip olduğunun altını çizerek, "Öncelikle dijital ortamda ulaşımda erişilebilirlik veri tabanı oluşturmak için analizlerimiz sürüyor. Kullanıcı dostu mobil uygulamalarımızın ilk etabını da bu yıl içinde hizmete sunacağız. Projemiz ile birlikte seyahat planlaması, biletleme, canlı modülü destekleme ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulamayı hizmete vereceğiz. Eylem planının uygulama süreçlerinde 'Geri bildirim butonu' ile vatandaşlarımız gördükleri aksaklıkları anında sisteme girebilecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim edilmesinin ardından program son buldu.

(Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak/İHA)

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz
Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini çok önemsiyoruz

YORUMLAR
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Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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