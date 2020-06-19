Bakan Karaismailoğlu Eruh'ta yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Eruh'ta yol yapım çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yol yapım çalışmalarını incelemek için Siirt'in Eruh ilçesine geldi.

Bakan Karaismailoğlu Eruh'ta yol yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yol yapım çalışmalarını incelemek için Siirt'in Eruh ilçesine geldi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'tan karayolu ile yol yapım çalışmalarını denetlemek üzere Siirt'in Eruh ilçesine geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek olan Bakan Karaismailoğlu'nu Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Tillo Belediye Başkanı Cevher Çiftçi karşıladı.


İncelemelerin ardından Eruh Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu Eruh'taki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - SİİRT

Adil Karaismailoğlu, Siirt, Eruh, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu Eruh'ta yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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