Bakan Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Moges ile bir araya geldi - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Türkiye ile Etiyopya Bakanlıkları arasında karşılıklı tecrübe ve eğitim aktarımını öngören "Teknik İş birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Etiyopya Ulaştırma Bakanını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yapılan anlaşmalar ile daha da artarak devam edeceğini kaydetti.

"Bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz"

Dost ülkelerle her konuda iş birliği içinde olunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Karayolunda, havayolunda, demiryolunda, denizyolunda ulaşımın bütün modlarında hem master plan konusunda hem bunların entegrasyonunun sağlanması konusunda, bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Onların gelişmesine ne kadar katkıda bulunursak bizim için de bir gurur vesilesi olacaktır. Bu iş birliğinin artarak devam edeceği ümidi ile kendilerini burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti tekrardan ifade ediyorum" diye konuştu.

Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilerek; çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ise Türkiye'ye ve Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti. - ANKARA