Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir.

Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir." dedi.

Karaismailoğlu, Altınova Tersan Şantiyesi'nde Rus Okeanrybfyot firması için üretilen "Georgiy Meshcheryakov" isimli fabrika trol balıkçı gemisinin denize indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli gemi inşa sanayi bölgelerinden biri olan Marmara'nın incisi Yalova'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bugün 24 bin kişiye istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayisi tesisiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Yalova'da gurur verici bir ana şahit olduklarını belirten Karaismailoğlu, denizle buluşacak fabrika trol balıkçı gemisinin 108 metre uzunluk ve 20 metre genişliğinde soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil bir gemi olduğunu anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 8 bin 300 grostonluk geminin 16 deniz mili operasyon hızında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"150 kişilik yaşam kapasitesi ile mürettebatı ve fabrika çalışanlarına üst seviyede konfor sağlayacak niteliktedir.

Gemi inşa sanayimiz, her geçen gün yetkinliklerini artırmakta, önemli bir değer olarak yükselmektedir. Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır.

Gemi sanayimizin, inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneğiyle rekabet gücü de gün geçtikçe artmaktadır."

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır"

Gemi sanayindeki başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk açıcı öngörüleri, hedefleri ve gayretinden ilham alan kadroların, sektörün tüm paydaşlarıyla el ele vermesinin sonucu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır.

Yıllık üretim kapasitemiz 550 bin dedveyt tondan, 4,53 milyon dedveyt tona yükselmiştir.

Gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağı olmaktadır.

Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9'uncu, tonaj bazında 16'ıncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz, sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle, dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır.

Kuzeyinde Karadeniz havzası, batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, güneyinde Akdeniz havzası bulunan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemlidir."

"Sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık"

Bakan Karaismailoğlu, gemi inşa sanayisi ve liman tesislerinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Ana vatanımızda olduğu gibi, mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışla, "Bayrak Devleti", "Liman Devleti" ve "Kıyı Devleti" yetkileriyle, limanlara gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin denetim faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda dünya ölçeğindeki beyaz listedeki yerimizi koruyoruz. Gemi sanayisi konusunda, tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkararak, sektöre yön veren temsilcilerimizin rahat yatırım yapmalarını sağladık. Tersanelerimizdeki kira bedellerini sıfırlayarak, üretimden pay alınması yöntemine geçtik. Bu şekilde sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık. Bakanlığımız tarafından koordine edilen ÇED kararlarının alınması, imar planı onayları, izin süreçlerinde sektöre verdiğimiz destekle gemi inşa sanayisinde beklenen ivme kazanılmıştır. Kat edilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır."

Fabrika trol balıkçı gemisinin yapımında emeği geçen Tersan Tersanesi yönetimine, üretim süreçlerinde akıllarını ve alın terlerini esirgemeyen mühendis ve işçilere, katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karaismailoğlu, "Ayrıca, Rusya Federasyonu'na ve ülkemize olan güvenlerinden dolayı Okeanrybfyot şirketinin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, karada, denizde, havada ve demir yollarında bugünün ve geleceğin büyük Türkiye'sinin gereksinim duyacağı dev projeleri hayata geçirdiğini de kaydetti.

Konuşmanın ardından Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu Bakan Karaismailoğlu'na "Usturlap" (Yıldız haritası) hediye etti.

Daha sonra, kurdele kesilerek geminin denize inişi sağlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:53:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]