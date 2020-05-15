Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağızULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'ta yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi proje alanı ile yapımı devam eden liman inşaatını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'ta yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi proje alanı ile yapımı devam eden liman inşaatını inceledi. Sultan 2. Abdülhamit'ten bu yana Türkiye'nin hayali olan Filyos Limanı projesi inşaatının yüzde 67'sinin tamamlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Projemizi bu yıl sonunda bitirip, hizmete almayı hedefliyoruz. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'ne geldi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'nun karşıladığı Bakan Karaismailoğlu, Filyos Endüstri Bölgesi projesi ile liman inşaatıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Karaismailoğlu, endüstri bölgesi içinde bulunan çelik boru kazık fabrikasını inceledi. Ardından tekneyle denizden Filyos Endüstri Bölgesi'ni gezdi.

Teknede açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma faaliyetleri açısından kendilerini gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahip olduğunu söyledi. Yurdun dört bir yanında devam eden projelerle mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduklarını anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda, uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'TRANSİT GEÇİŞDEN 2023 YILINDA 5 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Samsun- Sivas Tren Hattı, yüksek hızlı tren hatları ve kurulan lojistik merkezlerimiz gibi, nice projeyle Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerinden çekmeye başladık. Özellikle 30 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşıması hedefledik. Hatta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda şimdiden kapasite arttırımına gittik. Yani hedeflerimizi şimdiden yakalamaya başladık."

'FİLYOS LİMANI'NIN YÜZDE 67'Sİ TAMAMLANDI'

Filyos Limanı'nın başta Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin, uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini arttıracağını ifade eden Karaismailoğlu, "Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline gelecektir. Ayrıca Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak ve tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıyacaktır. Filyos Limanı'nın şu anda proje genelinde ilerleme oranımız yüzde 67. Projemizi bu yıl sonunda bitirip hizmete almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre, en derin yeri 19 metre, rıhtım uzunluğu ise 3 bin metre olacaktır. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu noktada da limanımızın karayolu ve demiryolu bağlantısı etüt proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşasına başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın faaliyete geçmesiyle lojistik üs konumuna geleceğini söyledi. Filyos Limanı'na çok önem verdiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Lojistik Master Planı'mız çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden biri Filyos Limanı olacak. Bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyoruz. Ne mutlu bize ki, böyle güzel, böyle verimli bir vatana sahibiz. Ancak bir vatana sahip olmak kadar o vatanı hak etmek de önemlidir. Vatanı hak etmek çok çalışmakla, toprağını, denizini, insanını ihya etmekle olur. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işlere, işte bu anlayışla, bu duyguyla sarılıyoruz. Burada gördüğüm tüm güzel insanlar, değerli yöneticiler, mühendis ve işçi kardeşlerim siz de verdiğiniz emekle bu vatana karşı büyük bir sorumluluk yerine getiriyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu. Bu projeyle yakından ilgilenerek, bir an önce devreye alınması konusunda her zaman destek verdi. Desteklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz. Biz de daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız

Adil Karaismailoğlu, Zonguldak, Filyos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 01:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı'nı yıl sonu hizmete alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]