Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, limandaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanı'nı inceledik."

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