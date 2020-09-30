Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların işlemlerini yaptı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların işlemlerini yaptı

MALATYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Malatya Başmüdürlüğü'nde gişede vatandaşların işlemlerini bir süre yaptı.

Malatya programı kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Malatya 5.Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan TCDD ziyaretinden sonra PTT Malatya Başmüdürlüğü'ne giden Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların işlemlerini bir süre yaptı.

Malatya Valiliği ziyaret

Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya programı kapsamında Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalamasının ardından beraberindekilerle bir süre görüşme yapan Bakan Karaismailoğlu programına devam etmek üzere Valilik makamından ayrıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun Valilik ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.