Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."
26.12.2020 14:09
Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak.
Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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