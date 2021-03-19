Bakan Karaismailoğlu: "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir"

19.03.2021 00:58

Bakan Karaismailoğlu: "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz" Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi Kutlamaları için Çanakkale'ye...

Bakan Karaismailoğlu: "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz"

ÇANAKKALE - Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi Kutlamaları için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eceabat yol şantiyesini ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir. Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Milletimizin, dünyanın karşısına tek vücut halinde dikilerek unutulmaz bir mücadele ile elde ettiği, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü için bir arada olduğumuzu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Böylesi anlamlı bir günde burada bulunmaktan, bu aziz milletin bir evladı olarak büyük bir gurur duyuyorum. Vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerimiz bu zafer ile sadece aziz milletimizin değil, tüm dünyanın gidişatını değiştirmiştir. Çanakkale, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı olan gerçek bir destandır. Mehmetçik Çanakkale'de sadece silahlı mücadelesi ile değil, verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirmiştir. Çanakkale'de şehit olan 250 bin vatan evladı Çanakkale geçilmez dedirtmiş, dahası Kurtuluş Savaşımızın da meş'alesini yakmıştır. Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bize düşen ise kıymetli vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı, ezanımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmak boynumuzun borcudur. Türk'ün gücünün dünyaya bir kez daha gösterildiği bu topraklarda, ortaya koyulan milli şuuru, 106 yıl sonra, hala, göğsümüzde yanan bir ateş gibi taşımaya devam ediyoruz. Bu eşsiz miras karşısında yerine getirmek zorunda olduğumuz en büyük vazife, çok çalışmak ve güçlü bir ekonomi yaratarak bağımsızlığımızı ilelebet teminat altına almaktır. Türkiye'nin, karada, havada, denizde, demir yollarında ve haberleşmede son 19 yılda verdiği bütün eserler de güçlü bir ekonominin oluşmasına dayanak olmak içindir. Büyük bir hız ve azimle ortaya koyduğumuz bütün bu projelerde Çanakkale ruhundan alınan ilham vardır. İnşallah, gelecek yıl bugün açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü de bu ruha adanan bir abide proje olarak tarihte yerini alacaktır" dedi.

Türkiye'nin dünyayla bağlarını güçlendirmek ve kalkınmayı ülke sathına yaymak için 2003 yılından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu süre zarfında ülkemizi dünya ile boy ölçüşebilecek bir ulaştırma ve haberleşme altyapısına kavuşturmak üzere 1 trilyon liraya yaklaşan bir yatırım yapılmıştır. Yük, insan ve veri ulaştırmada yapılan bu yatırımlarla ülkemizin bugünü ve geleceği tasarlanmış, coğrafyamız önündeki fırsatlara hazır hale getirilmiştir. Tüm bu süreç devlet aklıyla atılan stratejik adımlar doğrultusunda büyük bir titizlikle ilerlemiştir. Geride bıraktığımız 19 yıl içinde, Çanakkale de coğrafi konumu ve geleceğe dönük ihtiyaçları düşünülerek adeta yeniden imar edildi. Çanakkale'deki ulaşım ve iletişim yatırımları için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere son on dokuz yılda tam 20 milyar 69 milyon lira bütçe aktarıldı. 1993-2002 yılları arasında Çanakkale'de yapılan kara yolu yatırımları için sadece 298 milyon lira harcanmışken, bu miktarı 26 kat artırarak 7 milyar 794 milyon liraya çıkardık. Bu süreçte şehrimizdeki bölünmüş yol uzunluğunun 20 kilometreden 338 kilometreye ulaşması, Çanakkalelilere konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkanı sundu. Halen Çanakkale il sınırları içinde devam eden 10 önemli kara yolu yatırımımız bulunuyor. Bu projelerimizden birisi de bildiğiniz gibi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesidir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü de bu projenin bileşenlerini oluşturmaktadır. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolları ile toplamda 101 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, şehrimizin geleceği için çok kıymetlidir. Çünkü, ülke ekonomisinin kalbi olan Marmara ve Ege Bölgelerindeki kara, hava ve deniz yollarını birbirine entegre edecektir. Dahası, Avrupa ile Çanakkale'yi en hızlı ve ekonomik şekilde birbirine bağlayacaktır. Otoyolumuz, Çanakkale'nin turizmi, ticareti, sanayisi, istihdam olanakları açısından geleceğe dönük olarak atılmış bir adımdır. Zira, Çanakkaleli vatandaşlarımızın layık olduğu yaşam kalitesine ulaşması en büyük arzumuzdur. Çanakkale'de yaptığımız önemli kara yolu yatırımlarından birisi de bugün hep birlikte yapım çalışmalarını incelediğimiz Gelibolu-Eceabat Yolu'dur. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladığımız yolumuzda geri sayım başlamıştır. Uzunluğu 47,5 kilometre olan bölünmüş yol projemizin bugüne dek 26,5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, T1, T1A ve T2 Tünellerini hizmete aldık. Yolumuz üzerindeki Bigalıdere Köprüsü'nü de içerisine alan 5,7 kilometrelik kesimin yapım çalışmaları bitirildi. Şimdiden, Gelibolu Eceabat yolunun şehrimize gelecek yeni yatırımlara, iş imkanlarına, bolluğa, berekete vesile olmasını diliyorum. Gözbebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir. Daha nice proje ve eserle kıymetli Çanakkalelilere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir
Bakan Karaismailoğlu: Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir
Bakan Karaismailoğlu: Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir
Bakan Karaismailoğlu: Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Çanakkale, 18 mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Karaismailoğlu: 'Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 01:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "Göz bebeğimiz Çanakkale için yapılanlar hiçbir zaman yeterli değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei