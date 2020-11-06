Bakan Karaismailoğlu GSM şirketi yöneticileriyle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren mobil operatör şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GSM operatörü yöneticileriyle dijital dönüşüm odaklı projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"GSM operatörlerimizin yöneticileri ile bir araya geldik. İletişim alanındaki dijital dönüşüm odaklı gelişmeleri yakından takip ediyor, dünyayla eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz."