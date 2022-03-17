Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı Açıklaması

17.03.2022 08:54
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle Avrupa yakasından yürüyüşe başlayan Karaismailoğlu, köprünün ortasına geldiğinde gün doğumu gerçekleşti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, hazırlık aşaması 10 yıl süren, 4 yıl gibi çok kısa sürede bitirilen dünyanın en geniş orta açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu köprü çok muhteşem bir köprü. Bir abide gibi Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması, yüz yıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart, 3. ayın 18'i. 318 metre çelik ayak yüksekliği. 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen, Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eser. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık."

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ülkenin batı kesimlerinde büyük değişimlere neden olacağını anlatan Karaismailoğlu, "Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizm ve tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu. Bir lojistik koridor olarak yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın, gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri ise televizyonlarının başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra köprüden yürüyerek Anadolu yakasına ulaştı.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı Açıklaması - Son Dakika


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