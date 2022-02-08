Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var" - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu: "Güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dijital bir dünyanın içinde doğan çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ve bütün vatandaşlarımıza, her yönüyle 'temiz' ve 'güvenli' bir dijital dünya sunmanın en önemli hedeflerimizden biri olduğunu belirtmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki, güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen, dünyada yaklaşık 200 ülke ile birlikte, Türkiye'de de kutlanan Güvenli İnternet Günü'nü dolayısıyla düzenlenen Güvenli İnternet Günü programına bir video mesaj gönderdi. Bakan Karaismailoğlu gönderdiği video mesajda internetin doğru kullanılmasının önemli olduğunu bu konuda gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Sosyal medya da yalan ve yanlış bilgilerin olduğuna da dikkat çeken Karaismailoğlu bu konuda gençlerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var"

Çevrim içi güvenliğin her geçen yıl daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle salgın şartlarının tetiklemesi ile internete ve sosyal medya mecralarına olan rağbet giderek arttı. Tabi bu mecraların kullanım oranları arttıkça, gücünü kullanıcılarından ve kullanıcıların oluşturduğu verilerden alan bu mecralarda yaşanan tehlikeler ve riskler de oldukça çoğaldı. Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere, pek çok dijital risk bugün çocuklarımızı tehdit eden bir boyuta geldi. Bu noktada, internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli olarak kullanılması son derece önemli. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından oluşturulan, ailelerimize ve çocuklarımıza göre iki seçenek olarak tercih edebileceğiniz 'Güvenli İnternet Hizmeti' kullanımının özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyoruz. Vatandaşımızı tamamen ücretsiz olan bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz. Dijital bir dünyanın içinde doğan çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ve bütün vatandaşlarımıza, her yönüyle 'temiz' ve 'güvenli' bir dijital dünya sunmanın en önemli hedeflerimizden biri olduğunu 'Güvenli İnternet Günü vesilesi ile buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki, güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var" diye konuştu.

Kişisel veri mahremiyetini korumak amacıyla, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyerek başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, dijital farkındalığımızı artırdığına inanıyorum" dedi.

"İnterneti bilinçli kullanarak üreten bir toplum olmak zorundayız"

Bilinçsiz bir şekilde internet kullanımının oldukça zararlı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Dijital mecralar özellikle gençlerimiz için kültür emperyalizminin bir temsili haline gelmiştir. Bu noktada, interneti ve sosyal ağları sorumsuzca kullanarak zihnini, zamanını, enerjisini tüketen değil, interneti bilinçli kullanarak üreten bir toplum olmak zorundayız. Teknolojik gelişmelerin ve dijital mecraların bizi ve çocuklarımızı esir almasına ve tüketmesine izin vermeyeceğiz. Haddinden fazla ve aşırı alınan kalorinin bedeni zamanla hasta etmesi gibi, dijital ortamlarda bir süzgeçten geçirmeden gerekli gereksiz bütün içerikleri sınırsızca tüketmenin dijital obeziteye ve dijital bağımlılığa sebep olacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi üreten ve şekillendiren bireyler, yarınları da şekillendirecektir"

İnternette yaşanan karmaşıklık ve zararlı içeriklere karşı mücadele ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "İnternette ve sosyal ağlarda, itibar suikastı, dezenformasyon, dijital dolandırıcılık, terör propagandası, hakaret gibi pek çok risk bulunuyor. Bu türden zararlı ve yasadışı içeriklere karşı mücadelede yasal yollarla birlikte, toplumda dijital bir farkındalık oluşturmanın son derece önemli olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz. Kötülükle mücadelede, iyiliği çoğaltmanın ve iyi içeriği üretmenin stratejik bir güç olduğuna inanıyoruz. Pozitif ve faydalı içeriklerle, hem kendisini, hem de toplumu aydınlatan, kültürel ve ahlaki değerlerine sahip çıkan ve bir adım ileriye taşıyan; teknolojiyi üreten ve şekillendiren bireyler, yarınları da şekillendirecektir. Bu inançla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz 'Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesini' başlatmıştır. Öğrenme kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak, dijital okuryazarlığın teknolojiye, toplumsal refaha ve mutluluğa, gelişmeye, sanata, bilime, inovasyona dönüşmesine katkı sağlamak için başlatılan bu projeyi çok değerli buluyoruz" açıklamasında bulundu.

"Teknoloji ve dijitalleşme insanlığa hizmet ettiği ve insanlığın yararına kullanıldığı zaman anlamlıdır"

İnternet ortamında birçok zararlı ve yanlış içeriğin bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün dijital ortamlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri de şüphesiz 'bilgi kirliliği' ve bu kirlilikten beslenip güç devşirmeye çalışan odaklardır. Her dönemde var olan yalan ve yanıltıcı bilgiler, sosyal medya mecralarının kullanımının yaygınlaşmasıyla giderek artmış ve vatandaşlarımızın bilgi edinme özgürlüğünün üzerine adeta kara bir bulut gibi çökmüştür. Yalanın ve gerçeğin iç içe geçtiği dijital ortamlarda, doğru bilgiye ulaşmak ve yalan bilgileri tespit etmek için, interneti ve sosyal medya mecralarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerileri edinmek, yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Bu noktada, bilgiye ulaşmada güvenilir haber kaynaklarını seçmek, kaynağı bulunmayan içeriklere güvenmemek, interneti bilinçli kullanmanın, yalana ve bilgi kirliliğine karşı mücadele etmenin olmazsa olmazlarındandır. Teknoloji ve dijitalleşme insanlığa hizmet ettiği ve insanlığın yararına kullanıldığı zaman anlamlıdır. İnsanlığın teknolojinin emrinde değil, teknolojinin insanlığın emrinde olduğu bir düzeni siber zeminde de tesis etmek için çalışıyor ve bu bilincin bütün toplumda oluşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.