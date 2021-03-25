Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor

25.03.2021 11:41
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberler: Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyorULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 yılı 4'üncü çeyreğinde 20,7 milyar TL'ye ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri yıl toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla...

Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 yılı 4'üncü çeyreğinde 20,7 milyar TL'ye ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri yıl toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla 77,1 milyar TL'yi geçti. Bu rakam, sektör büyümesinin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu' kapsamında yaptığı değerlendirmede, ekonominin tüm alanları için 2020 yılındaki en belirleyici unsurun Covid-19 salgını olduğunu, yılın neredeyse tamamına etki eden pandemide en çok öne çıkan sektörlerin başında elektronik haberleşme sektörünün geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, sektörün salgın döneminde ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra, eğitim kabiliyetinin uzaktan da olsa sürdürülebilmesi için anahtar bir rol oynadığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılı dördüncü çeyreğinde 20,7 milyar TL'ye ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri yıl toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla 77,1 milyar TL'yi geçti. Bu rakam, sektör büyümesinin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

'BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI'Bakan Karaismailoğlu, mobil operatörler özelinde bakıldığında da operatör gelirlerinin yüzde 13,7 oranında arttığını, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2020 yılında 19,5 milyar TL'yi geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21,7 artış gösterdiğini kaydetti. 2020 yılı sonunda oluşan rakamlara bakıldığında Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde sektörde yapılan yatırım tutarının bir önceki yıla göre yüzde 27'den fazla artarak 13 milyar TL'ye ulaştığını, sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 16,7 milyar TL'ye yaklaştığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, yatırımlardaki bu artışın genişbantın yaygınlaşması, fiber altyapıların ülke çapında erişilebilir olması, 5G ve ötesi teknolojilere geçişin daha rahat ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, sonraki yıllarda da yatırımların artarak devam etmesini bekledikleri belirtti.'YOĞUN YATIRIM YAPIYORUZ'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yıl sonu itibarı ile yetkilendirilmiş 452 şirketin sahip oldukları 816 yetki belgesi ile vatandaşlara elektronik haberleşme hizmeti götürüldüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılı sonunda mobil abone sayısı 82,1 milyon, mobil abone yaygınlığı ise yüzde 98'in üzerinde gerçekleşti. 4.5G hizmetini abonelerin yüzde 92'si tercihi etti. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4.5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörlere yoğun yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, ülkedeki telefon trafiğinin çok büyük bir bölümünün mobil şebekeler tarafından sağlanmasının 2020 yılında da devam ettiğini, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla toplam trafiğin 302,6 milyar dakika olduğunu kaydetti. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'inin mobil şebekelerden kaynaklandığını, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin 5,7 milyar dakika olarak gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, yılın son çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 557 dakika, sabit şebekelerde ise 97 dakika olduğunu dile getirdi.

ANKARA,


Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, Türk Lirası, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Elektronik haberleşme sektöründe büyüme devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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