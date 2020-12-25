Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (3) - Son Dakika

DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYONU BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2'nci Murad'ın emriyle 1444 yılında yaptırılan, dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü olan, UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü üzerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ağır taşıt yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalarak, hasar gören ve 2013 yılında ağır taşıt trafiğine kapatılan köprü için restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

'18 YILDA 373 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYONUNU TAMAMLADIK'Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreyken 21 bin 603 kilometre daha ilave ederek yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardıklarını söyledi. Kara yollarını yeniden inşa ederken, yol üzerindeki ata yadigarı köprüleri de aslına uygun restore ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Karayolları Genel Müdürlüğü eli ile 2003 yılından bu yana 373 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamlayarak mirasımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu restorasyonların 57'sini 2020 yılı içerisinde tamamladık. Tamamlanan tarihi köprülerimizden bazıları Diyarbakır Silvan 'daki Malabadi Köprüsü Besni 'deki Kızılin Köprüsü, Kastamonu 'daki Taş Köprü, İstanbul 'daki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nü ve Kars 'taki Ani Ocaklı Köprüsü ilk akla gelen örneklerden bazıları" dedi. Aralık 2020 itibarıyla 64 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün envanterinde 2378 yurt içinde ve 316 da yurtdışında olmak üzere 2694 köprü bulunmaktadır. Yağış ve taşkın mevsimlerinde Ergene Nehri'nin azgın suları üzerinden rahatlıkla geçiş verilen köprümüzün, Mimari Muslihiddin Bey tarafından eşsiz bir ustalıkla yapıldığı dikkat çekmektedir. 1967-1971 yılları arasındaki iki şeritli araç trafiğini kaldırmak üzere özgün döşemesine tabliye ilave edilerek genişletilen köprü, ağır taşıt yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz 2013 yılında yaptığı alternatif köprüyle Uzunköprü'yü ağır taşıt trafiğinden kurtarmıştır. Bugün sizlere Osmanlı Devleti 'ne 90 yıla yakın başkentlik yapan batıya açılan serhat şehrimiz Edirne 'deki dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'nün restorasyon çalışmalarına başladığımızın müjdesini vermek istiyoruz" diye konuştu.'2021 YILINDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR'Köprü ihalesinin 28 Aralık'ta yapılacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Osmanlı Sultanı 2'nci Murad'ın emri ile 1444 yılında yapımı tamamlanan, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Uzunköprü'müzün restorasyon ihalesini, 28 Aralık 2020 tarihinde yapacağız. Restorasyon çalışmalarına da 2021 yılında başlayacağız. Restorasyon kapsamında, öncelikli olarak, kemerleri askıya alarak, 25 ayrı kemerin onarımını yapacağız. Asfalt ve beton döşemeyi kaldırarak, doğal taş kaplama yapacağız. Tempan duvar, korkuluk ve selyaranlarındaki eksik olan taşları tamamlayacağız. Tarihi, kültürü, stratejik konumuyla, nehirlerin kavuşma yeri, doğu-batı geçişinin kilit noktası olan Edirne'ye ne yapsak azdır, yeridir, gereklidir" dedi.

?Bakan Karaismailoğlu, tarihi köprüyü yaya olarak baştan sona kadar yaya olarak gezip, incelemelerde bulundu.