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Bakan Karaismailoğlu: "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet...
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Bakan Karaismailoğlu: "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık"
Bakan Karaismailoğlu: "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık"
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:50 Kaynak: AA
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