Bakan Karaismailoğlu: "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini yolcu hakları bakımından garanti altına aldık"

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