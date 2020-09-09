Bakan Karaismailoğlu: Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor. Sadece ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574 bine yakın oldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, salgının ülke ekonomilerinde büyük tahribatlar yaptığını bildirdi. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirler arası uçuşların da bir dönem durduğunu daha sonra ise kısıtlamalarla uçuşların başladığını anımsatan Karaismailoğlu, "Koronavirüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor" dedi.

'SEKTÖRE ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK'Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sektörünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu noktada en az etkilenen sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlere olduğu gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbirler aldık ve sektöre önemli destekler verdik. Salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirim yaptık. Havayollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik. Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik. Yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik olarak da konma, konaklama, yolcu güvenlik, yaklaşma, aydınlatma, yolcu servis, uçak yönlendirme ve emniyet tedbiri gibi birçok ödeme de yine 31 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Salgın sürecinde devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edildi."'KDV YÜZDEN 18'DEN 1'E İNDİRİLDİ'Hava yollarının operasyonlarında ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik gerekli tüm teknik düzenlemelerin de bakanlık tarafından yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin de uzatıldığını anımsattı. SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verildi. Firmaların söz konusu dönemde rahat nefes alması sağlandı. Salgın döneminde yapılan teknik düzenlemeler de normalleşme döneminde sektörün hızlı toplanmasını ve Türk sivil havacılığına güvenin artmasını sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havalimanlarına ilişkin başlattığımız sertifikasyon programı ile havalimanları tekrar düzenledi. Bu sertifika, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz sivil havacılığına güvenin artmasını sağlamış, uluslararası birçok uçuş noktası bu güven sayesinde açılmıştır" dedi. 'TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 9 MİLYON 574 BİNE YAKIN OLDU'Bakan Karaismailoğlu, Türk Sivil Havacılığı'na güvenin artmasının havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluğun Türkiye'de yaşanmasının önüne geçtiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti: "Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor. Sadece ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574 bine yakın oldu. Bu durum bile ülkemiz sivil havacılığının durumunu gösteriyor. Ayrıca, kamu özel ortaklığı kapsamında işletilen havalimanı ve terminal işleticisi şirketler ile görüşmeler yapılıyor ve sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin değerlendirme çalışmaları da devam ediyor."

Haber: Kaan ULU/ANKARA, -