Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen- Kaynarca ve Sabiha Gökçen- Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşasında önemli bir yere sahip olan Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sisteminin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Sabiha Gökçen havalimanı raylı sistem bağlantısı ile İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanacak. Yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlanacak. Proje sayesinde Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na 46 dakikada seyahat edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Metrolardaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün de Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7.5 km'lik şehiriçi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşaallah 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Pendik Tavşantepe istasyonu, Kadıköy-Kartal metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray istasyonundan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda belediye tarafından bitirilirse yine Marmaray ile Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanına aktarımı metroyla sağlanmış olacak" dedi.

Ülkenin her tarafında demiryollarında hummalı bir çalışma olduğunu belirten Karaismailoğlu,"Hızlı tren hatlarında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Sivas hattını yıl bitmeden işletmeye alacağız. Konya Karaman arasını İşletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara- İzmir, Bursa Yenişehir Osmaneli, Adana Mersin Osmaniye Gaziantep Hızlı tren hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var. Onlarla ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. Sabiha Gökçen'e yakın bir zaman da inşallah çalışmalarına başlayacağımız Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı hattı ile de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağları ile örüp hızlı tren hatlarımız ile vatandaşımızı buluşturup yine şehiriçi metrolarla bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz. Karayolları ve Havayollarında başardığımız büyük işler demiryollarında da en kısa zamanda başarıp ülkemize yakışır demiryolları ağlarının 2023-2025 hedeflerimizi sağlamak doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan da Kocaeli'ne geçeğiz. Kocaeli'nde de şehiriçi metrolardan Gebze- Darıca arasındaki 15 km'lik metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunacağız.

Normalleşme sürecinde gerçekleştirilecek uçak seferleriyle ilgili soruya da cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Yeni normal dediğimiz zamanı en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafta Turizm, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Belli aşamalar kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kıza zamanda hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa sürede bu süreci atlatacağımızı umuyorum" dedi.

Sabiha Gökçen, Kurtköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi - Son Dakika

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:58 ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 12:29 Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
07:49
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 02:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro inşaatını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]