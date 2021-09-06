Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız"

06.09.2021 22:20

Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız" Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro...

Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanındaki gelişimine büyük bir önem verdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul'un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" diye konuştu.

İstanbul'da 103.3 kilometrelik raylı sistem inşaatının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "İşletmede olan 80 kilometrelik raylı sistem hattı ile birlikte Bakanlığımız tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan raylı sistem uzunluğu toplamda 183,3 km'ye ulaşacak. Bugün itibarıyla İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 251 kilometre; ayrıca yapımı devam eden 7 ayrı metro hattımızın uzunluğunun toplamı 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. Mega kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden ve toplam uzunlukları yaklaşık 103,3 kilometre olan 7 raylı sistem projemiz var. Bunlar Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projeleridir. Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem hattının yarısından fazlası Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Bu gurur, 'hizmet siyaseti' yolundan bir an olsun ayrılmayan bizlere nasip olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Havalimanı metro hattı ile ilgili son durumu da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu trafiğinde küresel bir "hub" olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, kağıthane, Beşiktaş a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız, 9 istasyondan oluşuyor.

Projemizde bugüne kadar; 76 bin 509 metre tünel açarak, tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek, beton işlerinin yüzde 97.5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak, bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük. Son TBM'in çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp, Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de, bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranında yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacak. Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane İstasyonu'muzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca yapımı bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray a kadar devam edip metro hattımız 70 Km ye ulaşacak.

Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kentiçi raylı sistem hızına ulaşacak.

Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılmasıyla ciddi bir tasarrufun da sağlanacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şöyle ki, metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde; Karayolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin euro, Çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak, hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon euro, Zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon eurokazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi; yaklaşık 2 milyar 639 milyon euro olacak"

Bakan Karaismailoğlu Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız
Bakan Karaismailoğlu Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız
Bakan Karaismailoğlu Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız
Bakan Karaismailoğlu Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız

Kağıthane, İstanbul, Metro, Kasım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Karaismailoğlu 'Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katilin yakını olan şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi 22:55 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katilin yakını olan şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi Ali Koç'un 22:21 Ali Koç'un "Sorun çıkarana, sorun çıkarırım" sözleri Sinan Gümüş'ün umurunda olmadı! Futbolcuya tepki büyük Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi! KYK yurt başvuruları resmen başladı 21:22 Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi! KYK yurt başvuruları resmen başladı
Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi 21:09 Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi 21:03 Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı 19:48 İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı
İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz 19:30 İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek 17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek

Son Dakika Haberleri
19:10 Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile
18:56 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti
18:50 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı
18:44 CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba
18:03 Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata veda etti
18:02 Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor
17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
17:29 Taksim Metrosunda raylara atlayıp, intihar etmeye çalışmıştı! O genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı Özel jetle İstanbul'a gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı         
22:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede Meteoroloji uzmanları basa basa uyardı! Volkanik kış tehdidi arttı, dünya nüfusu tehlikede         
22:19
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı         
20:33
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darbetti! O anlar kameraya yansıdı         
19:34
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor         
17:00
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi         
15:56
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 23:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement