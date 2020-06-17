Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarında yolcu sayısı 1 milyonu aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 Haziran itibarı ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 oldu. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşları ve 11 Haziran itibarı ile kademeli olarak hayata geçirilen yurt dışı seferlerine ilişkin i verileri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgınına yönelik alınan tüm önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanlarına 1-15 Haziran arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 olarak gerçekleşti. 15 Haziran tarihi itibarı ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 oldu. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE ANTALYA RAKAMLARI

İstanbul Havalimanı'nda haziran ayının ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda bin 739, dış hatlarda ise bin 159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Yolcu trafiği de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleşti. Turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanında da, aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 oldu. Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. Sektörde elde ettiğimiz ilk rakamlar normalleşme sürecinin olumlu seyrinin göstergesi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak" diye konuştu.