Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak

19.09.2022 14:14
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamızın en büyük gerekçesi, İstanbulluları metro hatlarımız ile bir an evvel kavuşturmaktır. Hedefimiz, şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak."  dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında düzenlenecek olan Mobilite Maratonunda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Sirkeci Garı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu'na Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bugün, tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında; iklim değişikliği, ülkelerin sınırlarını aşan su ve hava kirliliği gibi çevre sorunları geliyor. Bu noktada, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2030-2050 yılları arasında trafik nedeniyle kaynaklanan karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflemektedir. Şu an Avrupa'da birçok belediye trafik sıkışıklığı ve kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi; bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikro-mobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile kat edilmesine dönük ulaşım planlamaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda biz de gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, son dönemde kullanımı yaygınlaşan mikro mobilite kullanımı konusunda gençleri uyardı, kurallara uyulması çağrısında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, "Büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerde çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik ve yenilerini yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır." diye konuştu.

"103,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 7 AYRI GÜZERGAHTA 7 GÜN 24 SAAT YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ."Konuşmasında raylı sistem projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğu, "13 projeden 7'sini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Bunlardan biri sizlerle bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olmak üzere  -Pendik(Tavşantepe)- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, - Başakşehir-Çam Sakura- Kayaşehir Metro hattı, - Halkalı-Başakşehir-lstanbul Havalimanı Metro hattı, - Altunizade-Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, - Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ve Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamızın en büyük gerekçesi, İstanbulluları metro hatlarımız ile bir an evvel kavuşturmaktır. Hedefimiz, şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak." ifadelerini kullandı.Bakan Karaismailoğlu," Ekim ayı itibariyle her ay 1 metro hattının açılışını gerçekleştireceğimizi geçtiğimiz günlerde müjdelemiştik. Ekim ayında, Kadıköy - Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını,Kasım ayında, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattımızın Kağıthane - İstanbul Havalimanı kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. Aralık ayında ise, Çam ve Sakura Hastanesi'nden de geçen, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer 4 hattımızı ise 2023 yılı içerisinde hizmete alacağız." diye konuştu.

MARMARAY'A BİNDİBakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle birlikte Marmaray'a binerek Üsküdar'a geçti.  Bakan Karaismailoğlu, Üsküdar  Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında düzenlenecek olan Mobilite Maratonu etkinliğine katıldı. Sahilde gençlerle yürüyüş yaptı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU HEDEFİMİZ ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİĞİ METRO HATLARI EKSENİNDE ARTIRARAK TRAFİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AZALTMAK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU HEDEFİMİZ ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİĞİ METRO HATLARI EKSENİNDE ARTIRARAK TRAFİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AZALTMAK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: HEDEFİMİZ ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİĞİ METRO HATLARI EKSENİNDE ARTIRARAK TRAFİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AZALTMAK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: HEDEFİMİZ ŞEHİR İÇİ HAREKETLİLİĞİ METRO HATLARI EKSENİNDE ARTIRARAK TRAFİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AZALTMAK
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement