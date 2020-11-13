Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedefimiz; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek" dedi. Karaismailoğlu, 'Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye' yaklaşımıyla hazırladıkları Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile de dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını söyledi.

?Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere havayolu ile Kastamonu'ya geldi. Kent protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu-Çankırı yolu üzerinde devam eden Kırık Barajı Varyant yolu şantiyesini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında, son 18 yılda Kastamonu'nun, ülke çapında gerçekleştirilen yatırımlardan aldığı ulaşım ve iletişim payının 6 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, "Ülkemizde tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ederek, günümüz teknolojisini kullanan ve geleceğin teknolojisine hazırlanan altyapı yaklaşımı ile, yerli ve milli kaynaklarımızı önceliklendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz; verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek. 'Güçlü Altyapı, Güçlü Türkiye' yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. Intermodal yani çoklu taşımacılık yöntemleri ile Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün incelemede bulunduğumuz Kastamonu-Çankırı Yolu projemiz de Türkiye'nin küresel lojistik bir güç olmasına katkı sunacak önemli projelerden sadece bir tanesidir" dedi.'DEVAM EDEN 11 İŞİMİZ VAR'Kastamonu'da da canla başla çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye için yaptıkları tüm projelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini hep yanlarında hissettiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Şu anda Türkiye'de 600 kilometre devlet tünel yolumuz var. 2002 yılında Türkiye'deki toplam tünel yolu uzunluğu, 50 kilometreydi. Şu anda Kastamonu'da çalışan tünel uzunluğumuz 11 kilometre. İnşaatı devam edenlerle birlikte 47 kilometrelik bir tünel uzunluğu var. 2002 yılında Türkiye genelinde tünel yolu uzunluğu 50 kilometreyken, şu an sadece Kastamonu'da 47 kilometre. Türkiye'de çalışan tüneller 600 kilometre, 200 kilometre daha inşaatı devam eden tünellerimiz bulunuyor. Ülkemizin geldiği boyutu örnek olarak ifade etmek isterim. Yine 2002 yılında Kastamonu'da sadece 47 kilometre bölünmüş yol bulunmaktayken, şu anda 329 kilometrenin üzerinde olan ve çalışmaları süren bölünmüş yol uzunluğumuz var. Yine 2002'ye kadar Kastamonu'da sadece 246 milyon TL'lik karayolu yatırımı yapılmışken, şu anda 5.6 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Devam eden projelerimizle birlikte 9.6 milyar TL'lik karayolu yatırım olarak 2002'den beri Kastamonu'da yapılmış işler var. Devam eden 11 işimiz var, bunların da en kısa zamanda bitirilmesi için buradaki programımıza devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu programın ardından, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.