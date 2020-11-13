Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2)

13.11.2020 21:25
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2), System.String[]

'BENİ KAYSERİLERLE KAVGA ETTİRMEYİN'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu temasları kapsamında, Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

'BENİ KAYSERİLERLE KAVGA ETTİRMEYİN'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu temasları kapsamında, Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Kendisine Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile Kastamonu pastırması ikram edildi. Kastamonu pastırmasın tadan Bakan Karaismailoğlu, bir basın mensubunun "Kayseri mi, Kastamonu mu?" şeklindeki sorusuna, esprili bir dille "Haftaya Kayseri'ye gideceğim, beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" cevabını verdi. Pastırmanın yapılışı hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından Nasrullah Kadı Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'YERLİ 5G'YE DÜNYA İLE BİRLİKTE GEÇECEĞİZ'Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kasatamonu ve İnebolu arasında inşa edilen tünel şantiyesine geçti. Burada incelemede bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçilme sürecine ilişkin şunları söyledi: "5G ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Dünyada da çalışmalar, son aşamaya gelmiş değil. 5G'ye biz yerli ve milli teknolojilerle birlikte hazırlanmaya çalışıyoruz. O yüzden yerli 5G alt yapımızı şu anda güçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli 5G'ye dünya ile birlikte geçeceğiz. Zaten normalde 4,5 G alt yapısında da dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. İnşallah 5 G'ye de dünya ile birlikte zamanı geldiğinde yerli ve milli teknolojileri kullanarak geçeceğiz."Karaismailoğlu, İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 yarışının, İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımı için son derece önemli olduğunu belirterek, gelecek seneki yarışlarda da yer almak için çalışmaların başlayacağını söyledi.'İZMİR'DE BAŞARILI BİR ÇALIŞMA ÇIKARDIK 'İzmir'de meydana gelen depremde haberleşme konusunda problem yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, "Zaten güçlü bir alt yapımız vardı. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın hemen hemen tamamına bizim iletişim alt yapımız sayesinde ulaşıldı. Böyle bir afet durumunda vatandaşlarımızın sırf GSM alt yapısıyla değil de internet alt yapısıyla da haberleşme imkanı var. Böyle durumlarda yoğunluğu biraz oralara dağıtmak lazım. Ama biz yine de bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Afet durumlarında bütün mobil baz istasyonlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. O yüzden İzmir'de başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. Temenniniz böyle afetlerin yaşanmaması ama yaşandığı durumlarda çok kolay müdahale ediyoruz."'ARALIK AYI ORTALARI GİBİ 5A UYDUMUZ FIRTLATILACAK'TÜRKSAT 5A uydusunun imalatı tamamlanarak fırlatma aşamasına gelindiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:   "Aralık ayı ortaları gibi 5A uydumuz fırlatılacak. Daha çok yayıncılık açısından dünyada daha çok kapsama alanı büyük bir uydumuz olacak. Asıl 5B'yi gönderdiğimizde bizim iletişim alt yapısı ve iletişim hızıyla ilgili yenilik ve gelişmeler olarak. İnşallah 5B uydusundan sonra hem hızda büyük bir artış olacak, iletişim alt yapısı da bayağı bir güçlenecek. 5B'den sonra haberleşmede daha güzel gelişmeler olacak."Karaismaloğlu, son olarak, inşaatı devam eden Kastamonu- İnebolu tüneline ilişkin, "Aslında çok önemli bir yol. 38,8 kilometrelik bir yol aksından bahsediyoruz. Bunun 18 kilometresi türel olarak inşa ediliyor. 2002'ye kadar Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu 50 kilometre. Biz sadece Kastamonu- İnebolu arasında 18 kilometre tünel yapıyoruz.  Bir de artık bu teknolojik işlerinde yerli mühendisler, projeler ve milli imalatlar kullanıyoruz. Yıllar önce bunlarda hep başkalarına muhtaçtık. Böyle bir ihtiyacımız yok, artık bunları dünyaya da ihraç ediyoruz. Bu tür teknolojileri üretiyoruz, geliştiriyoruz ve dünyaya da ihraç ediyoruz. Burası yapıldığında Karadeniz'i Kastamonu üzerinden Ankara'ya bağlayacağız. Denize en kolay ulaşma noktası olacak" açıklamasında bulundu.

Caner ÜNVER/KASTAMONU,


Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2) - Son Dakika


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