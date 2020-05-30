Bakan Karaismailoğlu: İç hat uçuşları 1 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durdurulan iç hat uçuşlarının 1 Haziran'da yeniden başlayacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "2 ay aradan sonra ilk seferimizi 1 Haziran günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Esenboğa Havalimanı'na yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Virüsün yayılma hızındaki düşüş sayesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bu kapsamda havayolunda ilk seferin 1 Haziran günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Esenboğa Havalimanı'na yapılacağını bildirdi.

Havalimanlarında tedbir çerçevesinde koronavirüse karşı sertifikasyon programı yaptıklarına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, söz konusu sertifikasyon programı ile tüm havalimanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığının altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, salgın sertifikasının sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere, her bir kurum/kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermesi nedeniyle önemli olduğuna dikkat çekti.

'İLK UÇUŞLAR İSTANBUL'DAN ANKARA'

Bakan Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık olarak sertifika verilmeye başlandığını hatırlatarak, bu kapsamda İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını kaydetti. 1 Haziran'da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini belirten Karaismailoğlu, 1 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan saat 10: 00'da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'de Antalya'ya ve 13.00'te Trabzon'a da sefer yapılacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli olarak başlayacağını kaydetti.

'UÇAN HİJYEN UZMANLARI GÖREV ALACAK'

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını ve uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra 'uçan hijyen uzmanları'nın da görev alacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ' Hayat Eve Sığar ' ( HES ) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular, sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme sırasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup, uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak" dedi.

HAVALİMANLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Karaismailoğlu, havalimanları içerisinde alınacak önlemlere ilişkin, "Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek. Çıkış noktasından varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile havayolunu kullansınlar" ifadesini kullandı.