Bakan Karaismailoğlu: "İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Mersinlilere ve Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içinde olduklarını belirterek, "İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek" dedi.

Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi


Bakan Karaismailoğlu, merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak Mersin-Adana arasında yapımı eden Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesine gelen Karaismailoğlu'nu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin milletvekilleri karşıladı. Şantiye binasında, yüklenici firma yetkililerinden brifing alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir bölümü tamamlanan pistlerde inceleme yaptı.


"Projelerin en kısa zamanda bitmesi için takipçisi olacağız"


Karaismailoğlu, pistte gazetecilere, havalimanı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bugün Mersin genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunup, saha ziyaretleri yapacağını söyledi. Mersin'de devam eden projeleri yerinde inceleyeceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu projelerin en kısa zamanda bitmesi için takipçisi olacağız. Yeni yapılacak projeler ve yatırımlarla ilgili de arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunup, onların da belli bir program dahilinde ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


"Hava yolu halkın yolu oldu"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Hükümetleri döneminde 24 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Yolcu sayısını 30 milyonlardan 210 milyonun üzerine çıkardık. Hava yolu halkın yolu oldu" ifadelerini kullandı.


"Yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız"


Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının son durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesinde vatandaşlara yakışır bir havalimanı yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bütün çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:


"Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Havalimanı bağlantı yolları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız. Bölgeye hizmet edecek. Mersinlilere ve Adanalılara yakışır bir havalimanı yapmanın çabası içerisindeyiz."


"Havalimanını iki yol içinde faaliyete alacağız"


Üst yapıyla ilgili projeleri de tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık; önümüzdeki günlerde ihalesine çıkıyoruz. Devamında 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. Bütün detaylar düşünülerek projelendirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, yıl içerisinde inşaatına başlayıp, en geç iki yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefindeyiz. Bunun takipçisi olacağız. Bakanımız, valimiz ve milletvekillerimizle birlikte bütün görüş alışverişlerimizi yapıp, hizmetin bir an önce sağlanması için Çukurova'nın özlemle beklediği, milletimize yakışır bir havalimanını önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyete alacağız" dedi.


Buranın sadece bir havalimanı olarak hizmet vermeyeceğini, aynı zamanda OSB, sanayi, deniz, limanlar, turizm, tarım ve diğer bütün sektörlere hizmet edecek çok değerli bir yatırım olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Buraya yaptığımız yatırım, katbekat geri dönüş olarak kısa zamanda alacağımız temennisi içerisindeyiz. Planlamalarımızı o şekilde yaptık" diye konuştu.


Bakan Karaismailoğlu, bir soru üzerine, "Bütün planlamalarımız, iki yıl bitmeden buraya uçağın inmesi. Çalışmalarımız ve hedefimiz o" yanıtını verdi. - MERSİN

Çukurova, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
17:21
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 20:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "İki yıl bitmeden Çukurova Havalimanına ilk uçak inecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]