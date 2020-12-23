Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı

23.12.2020 12:36
Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'in Xi'an şehrine ulaşan ilk ihracat treninin karşılanma törenine video konferansla katılarak, "42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle Çerkezköy istasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimizin;

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'in Xi'an şehrine ulaşan ilk ihracat treninin karşılanma törenine video konferansla katılarak, "42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle Çerkezköy istasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimizin; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, geçen 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e hareket eden ilk ihracat treni için Çin'in Xi'an kentinde bugün düzenlenen resmi törene, video konferans aracılığı ile bağlandı. Bakan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını belirtti. Karaismailoğlu, "Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. 42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık 2020 tarihinde Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur" dedi.

'İKİNCİ İHRACAT TRENİMİZ DE YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR'

İkinci ihracat treninin de Çin'in Xi'an şehrine doğru yolda olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu "İnanıyorum ki 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecektir. Bu düşüncelerle Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı
Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı
Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı
Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı

Çin Halk Cumhuriyeti, Adil Karaismailoğlu, İhracat, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: İlk ihracat trenimizin Çin'e ulaşması büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı - Son Dakika


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