Bakan Karaismailoğlu: "İlk uçuşlar İstanbul 'dan Ankara , İzmir , Antalya ve Trabzon 'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak."

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