Bakan Karaismailoğlu: "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak,...
Bakan Karaismailoğlu: "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:33 Kaynak: AA
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