Bakan Karaismailoğlu: "İşlemleri hızlandırıp önümüzdeki yıl Uşak Çevre Yolu'nu açmak bizlere nasip... - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "İşlemleri hızlandırıp önümüzdeki yıl Uşak Çevre Yolu'nu açmak bizlere nasip...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ta düzenlediği program dahilinde vatandaşlara Uşak Çevre Yolu, müjdesini verdi.

Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ta düzenlediği program dahilinde vatandaşlara Uşak Çevre Yolu, müjdesini verdi. Karaismailoğlu, çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, önümüzdeki sene açılmasının nasip olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, programa sabah saatlerinde Vali Funda Kocabıyık'a makamında ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında hatıra defterine yazı yazan ve imza atan Bakan Karaismailoğlu'na Vali Funda Kocabıyık tarafından meşhur Eşme kilimi ve farklı hediyeler taktim etti. Burada yapılan ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, esnaf ziyaretlerinde bulunarak Uşak Belediyesi binasında Başkan Mehmet Çakır'ı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada basına kapalı şekilde gerçekleştirilen sohbetin ardından Uşak'ta tek kadın taksici Sema Gökçeoğlu'na çalıştığı durakta ziyarette bulunarak sohbet etti. Program kapsamında ziyaret ve sohbetlerine devam eden Karaismailoğlu, Ak Parti İl Binası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gün İstanbul'da yerin 70 metre altında açılış yaparken bir gün Çanakkale'ye gidildiğini ve yerin 318 metre üzerinde program yapıldığını, bir gün Siirt'e gidip köprü açılışı yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında çok değerli, çok büyük yatırımlar var. Bunlar sırf para, düşünce veya başka bir güçle olacak işler değil. Ülkemizin gücüyle alakalı, Cumhurbaşkanımızın bize ve ülkemize kattığı vizyonla alakalı. Bunların birer birer açılışlarını yapıyoruz. Bazen yetişemiyoruz oradaki arkadaşlarımıza 'Siz açın, vatandaşımız kullansın' diyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, "Habersiz olarak vatandaşımızın hizmetine açıyoruz. Ülkemizin gücü dünyada çok büyük, daha da güçleniyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılamayacak, hayal edilemeyecek pek çok iş yapıldı. Pek çok iş de yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı projeler çok önemli. Gittiğimiz her yere hem istihdamı, üretimi ve gelişmişliğe katkıda bulunuyor, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Turizme, tarıma dolaylı olarak pek çok şeye katkıda bulunuyor. Ayrıca projeler, çevreci projeler. Seyahat sürelerini kısalttığı için hem yakıttan hem zamandan ve karbondan tasarruf sağlıyor. Dolaylı olarak da çok büyük katkıları oluyor. O yüzden biz de projelerimizi bir an önce bitirme telaşı içerisindeyiz. Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Uşak'ta da çok büyük yatırımlarımız var. Dün ve bugün onların koordinasyonlarını yaptık. Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için el birliğiyle çalışacağız. Uşak Çevre Yolu'nun biraz uzun sürmesinin biz de farkındayız. Özellikle kamulaştırma davaları biraz vaktimizi alıyor. Yoksa parasal hiçbir sıkıntımız yok. Herkesin yaptığı işin karşılığını en yakın zamanda veriyoruz. O yüzden de gayet rahatız. Mahkeme ve kamulaştırma süreçlerini inşallah önümüzdeki aylarda kalkacak gibi duruyor, son aşamaya geldi. Sonra da işlemleri hızlandırıp inşallah önümüzdeki yıl içerisinde Uşak Çevre Yolu'nu açmak bizlere nasip olacak" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Vatana, millete hizmet etmek nasip işidir"

Milletvekillerinin üstünde durduklarını ifade eden Karaismailoğlu, vekillerimizin dertlerini anladıklarını ve o doğrultuda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Karaismailoğlu, "Projeler yaptıkça işler bitmiyor tabi. Yaşam kalite ve standarttı yükseldikçe yeni talepler ve ihtiyaçlar doğuyor. Biz de bunları program dahilinde yapmak zorundayız. Sonuçta iş yapmak için biz buradayız. İnşallah bu işlerimizi bir bir bitirip sizlere, milletimize daha çok projeler yapmanın telaşı içerisindeyiz. İnşallah onları da vatandaşımızın gönlünü almak için yapacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Vatana, millete hizmet etmek nasip işidir" dedi.

Konuşmalarının ardından Uşak Tren Garı ve Uşak İl Müzesi'ni gezen Karaismailoğlu, daha sonrasında Kütahya'da düzenlenen program için yola çıktı. - UŞAK

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Çakır, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 13:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'İşlemleri hızlandırıp önümüzdeki yıl Uşak Çevre Yolu'nu açmak bizlere nasip... - Son Dakika
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