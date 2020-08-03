Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (2)

EDİRNE KARAYOLUNUN BİTEN KISMI HİZMETE GİRDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli'de, valilik ve AK Parti ziyaretlerinin ardından Kırklareli-Edirne karayolunun yapımı tamamlanan İnece-Ürünlü kesiminin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (2), System.String[]

EDİRNE KARAYOLUNUN BİTEN KISMI HİZMETE GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli'de, valilik ve AK Parti ziyaretlerinin ardından Kırklareli- Edirne karayolunun yapımı tamamlanan İnece-Ürünlü kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yenilikçi, atılımcı ve dev projeleri cesaretle hayata geçiren güçlü bir siyasi gelenekten geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde son 18 yılda kara, hava, demir ve deniz yollarıyla birlikte tüm iletişim ve haberleşme sektörlerinde yaptığımız yatırımlarla ciddi mesafeler kat ettik. Hedefimiz; cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine, cumhuriyet yoluna yakışan gelişmiş bir ulaştırma ve altyapıya erişmek. İnşallah gençlerimizle, çocuklarımızla, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken onlara hep daha iyisini verebilmek için canla başla çalıştığımızı görecekler ve ülkeleriyle iftihar edecekler. İnanıyoruz ki, attığımız bu güzel adımları vatan sevgisiyle dolu, yürekleriyle her zaman daha ileriye taşıyıp bizleri gururlandıracaklar. Gözlerimiz dolarak, göğsümüz kabararak onların başarılarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

'DÜNYANIN GIPTA ETTİĞİ MEGA PROELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, dünya ekonomisinde dengelerin değiştiğini belirterek, "Türkiye büyük fırsatlarla karşı karşıya. Ülkemizin Kuzey - Güney ve Doğu - Batı ekseninde bulunduğu konum, hazırlıklarımızı arzu ettiğimiz hızda tamamladığımızda bizi bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirecek. İhracatımız artacak, artan ihracat üretimi tetikleyecek, ekonomimiz daha da büyüyecek, hayatımıza daha fazla refah getirecek ve zenginliğimize zenginlik katacak. Bu nedenle bugün Kırklareli'nde bir başka gün Siirt'te, Amasya'da, Çanakkale'de, Şırnak'ta, Erzurum'da, Mersin'de ve Muğla'dayız. Köprülerimizi, havaalanlarımızı, yollarımızı, limanlarımızı dünyanın gıpta ettiği pek çok mega projeyi büyük bir heyecanla hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, attığımız her adımın, koyduğumuz her bir tuğlanın ülkemizin geleceği açısından bir hedefi ve anlamı var. Hayata geçen her proje, bölgesinde yaşayan insanımızın adeta kaderini değiştiriyor. Projeler bulundukları yeri yatırımlar için cazibe merkezine dönüştürürken, yeni işyerleri açılmaya başlıyor. Bu durum ürün ve hizmet üretimini, dolayısıyla istihdamı tetikliyor. Ardından nitelikli insan gücünü sağlayacak eğitim kurumlarımız devreye giriyor. Eğitim kurumları, sosyo-kültürel hayatı canlandırıyor" dedi.TRAKYA'YA YAPILAN YATIRIMLARKırklareli'ye yapılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Kırklareli, tarihi, doğası ve güzellikleriyle ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birisi olarak her daim önceliklerimiz arasında. 2003 - 2020 yılları arasında Kırklareli'de 430 kilometreye yakın yol iyileştirme ve yapım çalışması gerçekleştirdik. Aynı dönemde 420 kilometreye yakın demiryolu hat yenilemesi yaptık. Bugün Kırklareli'de 300 bini aşkın internet abonesi bulunuyor. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ içine alan Trakya bölgesi, Avrupa ile Asya'yı bağlayan uluslararası geçiş yollarında bulunması stratejik öneme sahip. Trakya bölgesine, bu ayrıcalıklı konumundan dolayı karayolları altyapısı, limancılık, havayolu ve demiryolu altyapısı açısından ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. 2003 - 2020 yılları arasında Çanakkale - Edirne - İstanbul - Kırklareli - Tekirdağ'ı kapsayan Trakya bölgemize 85 milyar 872 milyon liralık yatırım yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak halen bugün devam eden İstanbul - Edirne arasındaki Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projemiz en önemli projelerimizden bir tanesi. Projenin 55 kilometresi Edirne, 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırlarından geçmektedir. 229 kilometrelik hat, saatte 200 kilometrelik hıza uygun çift hatlı, elektrikli yük ve yolcu taşıması yapabilecek. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi de 6 saat 20 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya düşecek. Çevreye duyarlı olarak yapımını sürdürdüğümüz projemizle de bölgemizdeki kara ulaşım yoğunluğu azalacak, böylece demiryolu ulaşımı artacak ve kazalar ile hava kirliliği azalacak. Proje ile bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayisi ile gerekli olan ham madenin taşınması sırasında oluşan lojistik maliyetler azalacak. Bu proje tamamlandığında, İpekyolu güzergahının ülkemizden geçen bölümü, Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini oluşturacak."'TRAKYA TEMİZ BİR HAVAYA KAVUŞACAK'Bakan Adil Karaismailoğlu, açılışını yaptığı Edirne-Kırklareli arasında İnece beldesi ve Ürünlü köyü bağlantıları, 6 adet hem zemin kavşak ile birlikte İnece Dere Köprüsü, Dolapdere Köprüsü, Bostanlı Üst Geçit Köprüsü'nü içine alan 14 kilometrelik bir kesim olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Bu kesimdeki ulaşım süresi 15 dakikadan 5,5 dakikaya indirilirken, yapılan düzenlemelerle can ve mal konusunda tüm riskler ortadan kaldırılmış oluyor. 11 kilometrelik kesimin sağladığı yıllık zaman tasarrufunun mali değeri 13 milyon lira. Akaryakıt tüketiminde de yıllık 2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Proje ile yıllık ortalama trafik sayısı 3 bin 650 olan 12 kilometrelik yol 1 kilometre daha kısalacak, bu sayede karbon emisyonu salınımında 8 bin 74 ton azalma sağlanacak. Yeni yolumuz sayesinde Trakya daha temiz bir havaya kavuşacak. Kısacası bu yol ile Kırklareli - Edirne şehir merkezlerindeki seyahat daha hızlı, daha konforlu, daha ekonomik ve çevreye duyarlı olarak gerçekleşecek. 47,5 kilometrelik Edirne - Kırklareli devlet yolunun tamamı 2021'de halkımızın hizmetine açıldığında, inşallah ekonomik yaşam ve istihdama büyük katkılar sağlayacak. Yollar, tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlere canlılık getiriyor, ticareti, üretimi, istihdamı geliştiriyor, kültürel alışverişi arttırıyor. Hükümetlerimiz döneminde tüm ulaşım ve iletişim yollarına 880 milyar liralık yatırım yapılmasının sebebi budur. Çünkü bir ülke her şehriyle, her ilçesiyle, kasabasıyla ve köyüyle birlikte kalkındığında büyük bir çağdaş ülke olabilir. Tek arzumuz kalkınma hamlemize devam etmek ve bu güzel vatanımıza layık olarak gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir ülke bırakabilmektir" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yolun açılışı yaptıktan sonra otomobilin direksiyonuna geçerek, yolda seyahat eden ilk kişi oldu.


Kırklareli, Edirne, İnece, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 07:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (2) - Son Dakika

Son Dakika

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