Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...
13.12.2020 20:25
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir.
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir." - ANKARA
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