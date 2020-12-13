Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir.

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir." - ANKARA

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