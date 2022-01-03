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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

03.01.2022 12:24
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Bakanlığımız, Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103 kilometre olan 7 ayrı  raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz " dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu  Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına bağlı olacak olan Yolcular Durağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu yetkililerle istasyonu gezdi. Hazırlanan sergideki fotoğraflara baktı. Bakan incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

"2071 YILINA KADAR OLAN YATIRIMLARI PLANLADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Projelerimizle, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 yılına kadar olan yatırımlarını, planladık. 50 yıl sonrasını planlarken, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak bugün için ihtiyaç duyulan ve milletimizin özlemle beklediği hizmetlerin ve projelerin aksamaması için çalışmalarımıza devam ettik ve başarıya ulaştık.Marmara'nın altın gerdanlığı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler ile Başakşehir Kavşakları arasında kalan 7. kesimini hizmete alarak, İstanbul'un en uzun ve en geniş tüneli ile birlikte otoyolun 400 kilometresini hizmete açtık.  Başakşehir-Ispartakule-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun çalışmalarına da başladık. Bu proje kapsamında Sazlıdere Barajı üzerinde yapım çalışmalarını başlattığımız Sazlıdere Köprüsü ile Kanal İstanbul Projesi'ne de start verdik. Yatırımlarımızla her yıl doğrudan ve dolaylı toplamda 1 milyonun üzerinde istihdam alanı açan, 4 binin üzerinde şantiyesi, 700 binin üzerinde çalışanı ile çok büyük bir aileyiz." dedi.

"İSTANBUL'U BİRİLERİNİN KEYFİNE BIRAKAMAZDIK"Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılı da bizim için, mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. Dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. İstanbulularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık. Bu nedenle Bakanlığımız, Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103 kilometre olan 7 ayrı  raylı sistem hattında harıl harıl çalışıyoruz. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) metro hattı Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Beşiktaş(Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Üsküdar Altunizade-Çamlıca -Ferah Mahalles-Bosna Bulvarı Metro hattı ve Zeytinburnu (Kazlıçeşme) - Fatih (Sirkeci) Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri ile İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354,3 kilometreye yükselteceğiz. Projelerimizi bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece İstanbul'daki raylı sistem ağının %52'si Bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır" diye konuştu.

"3 YILDIR GÖREV YAPTIKLARINI ZANNEDENLER, HİÇBİR ZAMAN HİZMETLERİ İLE GÜNDEME GELMEDİLER"Bakan Karaismailoğlu "Ayrıca iki uluslararası havalimanını birleştirecek Gebze - Sabiha Gökçen Havalimanı -Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı- Halkalı, çatalca hızlı tren hatlarında çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl itibariyle milletimizin hizmetine sunacağımız Milli Elektrik Trenimiz ile birlikte, demiryollarında yerli ve milli araç ve ekipmanları üretimini daha da artıracağız. 7,4 kilometre uzunluğundaki projemizde Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunuyor. 80 kilometre işletme hızıyla ulaşımın sağlanacağı hattımızın saatlik yolcu kapasitesi 70 bin yolcu olacaktır. Hattımız hizmete alındığında, Kadıköy'den metroya binen bir vatandaşımız;  trafiğe takılmadan, 48 dakikalık bir seyahatle havalimanına varacak. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımızın hizmete açılmasıyla birlikte, karayolu bakım ve işletmesi açısından, Kaza kazancı, Hava kirliliği, gürültü, doğa, yeşil arazi, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su temizliğinin korunması gibi faydalar açısından, 23 yıllık periyotta, ülkemizin ekonomik kazancı 185 milyon Euro olacaktır. Maalesef, İstanbul'da yaklaşık  3 yıldır görev yaptıklarını zannedenler hiçbir zaman İstanbul'a hizmetleri ile gündeme gelemediler. Liyakatsız kadrolarla  İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenleri; en kısa zamanda üzerlerine vazife olan işlerle meşgul olmalarını İstanbullular bekliyor. Bizim yönetim anlayışımızda, temel atmama törenleri değil, hizmete açma törenleri vardır. Bizim hizmet anlayışımızda, proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin, hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda, yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyon üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var" dedi.


Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
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Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık - Son Dakika


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