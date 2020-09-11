Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız.

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi.

Nisan ayında çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararanamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları devam ediyor.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mayıs ayından bu yana çalışmaların sürdüğü inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk TBM makinesi(Tünel açma makinesi) ile ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, makineyi kazıya başlatmak üzere düğmeye bastı. Buradaki incelemelerin ardından Bakan Karaismailoğlu, devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

İZMİT'İN TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJENİN BEŞİNCİ KESİMİ TAMAMLANIYOR

Türkiye'de 3 bine yakın  şantiyede çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her bir noktasında çok büyük, özverili bir çalışma var. Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyi fark etmiyor. 3 bine yakın şantiyemizde hummalı bir çalışma var. Bütün amacımız, vatanımıza, milletimize hizmet noktasında, vatandaşlarımızın,  milletimizin yaşam kalitesini güçlendirmek, onların yaşamını kolaylaştırmak için projeler yapıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran ihtiyaçlar da bir taraftan gideriliyor. Bütün dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor. Malumlarınız, geçen hafta dünyanın en büyük projelerinden biri, Ankara-Niğde Otoyolunun 170 kilometrelik bir kısmını açtık. Daha önce İstanbul'da Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitirilip vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştu. Çanakkale köprüsünün çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Yine ayın 19'unda Kuzey Marmara Otoyolu'nun beşinci kesimini tamamlıyoruz. 400 kilometrelik bir aksın, İzmit bölgesini tamamen pas geçecek, D-100 trafiğini, İzmit'in trafiğini rahatlatacak önemli projenin beşinci kesimini inşallah trafiğe açacağız" şeklinde konuştu.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN 6. KESİMİ 21 ARALIK'TA AÇILIYORTürkiye'nin her bir noktasındaki çalışmaların İstanbul'da da yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. Kesimini de inşallah 21 Aralık'ta hizmete açmayı hedefledik. Bütün  bu çalışmalardan olduğu gibi, Türkiye'nin her bir noktasındaki çalışmadan, İstanbul da istifade ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında devam eden çok önemli yatırımlarımız var. şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir hattımız da İstanbul'da yaptığımız çok önemli yatırımlardan sadece biri. Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda, 4  tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul'daki metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimi ile beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havaalanına ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı hattımız da tamamlandığında, bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın hem hastaneye hem havalimanına ulaşımını kolaylaştırmış olacağız" diye kaydetti.

"İSTANBUL'UN ALTINI ADETA ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÖRMÜŞ OLACAĞIZ"İstanbul'daki en önemli metro hatlarından birinin de  Pendik-Tavşantepe -Sabiha Gökçen hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, buradaki çalışmalarla ilgili olarak, "Burası da 7,5 kilometre uzunluğunda. İnşallah öönğmüzdeki yılın sonları gibi burayı da bitirmeyi planlıyoruz. 7,5 kilometrelik bir hattın, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını da sağlamış olacağızö dedi. Karaismailoğlu, Gayrettepe-Havalimanı hattı ile ilgili olarak ise, "37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı hattımızda da büyük bir çalışma var. Malumlarınız geçen hafta araçlarımız gelmeye, raylara inmeye başladı. Bir müddet sonra da test sürüşlerine başlayacağız. Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız. Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"18 AY GİBİ REKOR BİR SÜREDE HİZMETE AÇILACAK"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Burada daha önce Cumhurbaşkanımız ile birlikte de bir tören yapmıştık. Bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşlarımızın hastaneye bir an önce ulaşması için bir ay gibi kısa bir sürede karayolu bağlantımızı hastanemize sağlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bu metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda cumhurbaşkanımızın önderliğinde, talimatıyla bu hattı da üstümüze aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Nisan ayının sonunda çıkmıştı. Biz de Mayıs sonu itibarıyla burayı devraldık. Devraldığımızda yüzde 8'ler düzeyindeydi. Zaten bir yıldır hiçbir çalışma yoktu. Şu an bir TBM makinesi, tünel açma makinesi çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün de ziyaretlerini yaptık, 2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı. Bir hafta içinde o da çalışmaya başlayacak.


- İstanbul

Başakşehir, Kayaşehir, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız - Son Dakika

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