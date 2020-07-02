Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattında - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattında

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattındaULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında İstanbul ile Kocaeli'ni birleştirecek olan Gebze-Darıca sahil metro hattı inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattında

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında İstanbul ile Kocaeli'ni birleştirecek olan Gebze-Darıca sahil metro hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tamamlandığında Marmaray bağlantısı ile İstanbul ve Kocaeli'ni birbirine bağlayacak Gebze-Darıca sahil metro hattı inşaatında inceleme yaptı. İlk olarak toplam 15,5 kilometrelik ray hattına sahip olan ve 11 istasyondan oluşacak metro hattının GOSB İstasyonu inşaatına giden Bakan Karaismailoğlu, burada inşaatın ilerleyişine ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Mutlukent İstasyonu inşaat alanına geçen Karaismailoğlu, büyük kısmı tamamlanan tünellerde incelemelerde bulundu.

'KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

Metro inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakanı Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarımızla şehirleri birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da yine bunların hızlı trenlerle entegrasyonlarını sağlıyoruz. Bunun önemli bir parçası olan Gebze ve Darıca sahil arasındaki metro hattımızda incelemelerde bulunuyoruz. Gebze-Darıca sahil metro hattımız 15 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşmakta. Çalışmalar başladı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde işler çok daha hızlı bir şekilde başlayacak. Bizim en büyük hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100 kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 8 istasyon 2022 yılı içerisinde faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 Mayıs'ına kadar da TCDD Gar istasyonu ile Sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var. Programlarımızı o şekilde yaptık" dedi.

'SANAYİ BÖLGELERİNİ ŞEHİRLE BİRLEŞTİRİYORUZ'

Kullanılacak metro araçlarının tamamının yerli üretim olacağını söyleyen Karaismailoğlu, "TCDD Gar istasyonu Gebze Marmaray istasyonunda odaklandı. Orada Gebze-Darıca hattının entegrasyonu sağlandı. Önemli bir hat. Sanayi bölgelerini şehir ile birleştiriyoruz. Sahili, denizi, sanayi bölgelerini yaşam alanlarına bağlıyoruz. Ülkemizin 4 bir tarafında demir yolu yatırımları çok büyük bir özveri ile devam etmekte. İnşallah bu da onlardan bir tanesi. Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22'sinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İhalesini yapıp, imalatlarını tamamladıktan sonra bu hattımızda yerli ve milli metro araçlarıyla beraber seyahat etme imkanı olacak. Ülkemizin her bir noktasında yaşama değmeye, yaşamın kalitesini artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımlarını ara vermeden sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hizmetinde en güzel işleri yapıp, onların yaşam kalitesini artıracak projeleri yapmak için özveri ile çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde bile çalışmalarımız hiçbir şekilde aksamadı. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Çalışmalarımızda işçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile bu salgın sürecini atlattılar. İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreçte, eski normale dönüşümüzün çalışmalarını da hızlı bir şekilde atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir özveri ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" dedi.

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattında - Son Dakika

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