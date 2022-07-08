Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"

08.07.2022 20:13

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"YALOVA AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Osman Gazi Köprüsü ile insanlarımızın konforu arttı.

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir- İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"

YALOVA AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Osman Gazi Köprüsü ile insanlarımızın konforu arttı. Yalova daha önce beklenen kuyruklarla anılıyordu. Bunlar da ortadan kalktı" dedi.

Büyük bir yatırımla kısa sürede yap-işlet-devret yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü için günlük 40 bin adet geçiş garantisinin verilmişti. 2022'nin ilk 6 ayında günlük ortalama 45 bini geçti. Köprü ve İstanbul-İzmir otobanın Türkiye ve Yalova'ya kattığı değeri anlatan Milletvekili Akyol, "30 haziran 2016 yılında Osman Gazi Köprümüz trafiğe açılmıştı. Bununla beraber zaten Türkiye'nin, Marmara'nın incisi Yalova'mız katbekat değer kazandı. Köprünün açılışından sonra Türkiye'nin en fazla göç hızı olan illerinden oldu Yalova. İkinci veya üçüncü oluyoruz. Yalova, artık İstanbul'a bitişik gibi oldu" diye konuştu.

"Köprü Yalova'yı bir üst levele taşımıştır"

Akyol, otobanla İstanbul-İzmir'in 3 saate indiğini hatırlattı. Otoyol ile yakıt ve zaman tasarrufu gibi birçok konuda fayda yaşandığını dile getiren Akyol, pandemide gıda temininin hızlı yapılmasıyla da bu yatırımın öneminin ortaya çıktığını söyledi. Köprüden geçen araç geçiş sayısının da her geçen gün artacağını kaydeden Akyol, şöyle konuştu:

"Osman Gazi Köprüsü insanlarımızın konforu arttı. Yalova daha önce beklenen kuyruklarla anılıyordu. Bunlar da ortadan kalktı. Bundan sonra da giderek katlayarak devam edecek. Yalova'yı bir üst levele taşımıştır. Çanakkale Köprüsü ile de birlikte Türkiye'miz bir geçiş koridoru oldu dünyada. Bu pandemide de hızın, ihtiyaçların zamanında yerine ulaşması çok büyük önem ve katkı sağladı."

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BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz' Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz'
Kaynak: İHA

Osmangazi Köprüsü, TEM Otoyolu, İstanbul, İzmir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" - Son Dakika
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