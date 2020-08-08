Bakan Karaismailoğlu, kadın şoförün çalıştığı taksi durağını ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ta taksicilik yaparak geçimini sağlayan Sema Gökçeoğlu'nu çalıştığı taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Belediye meydanının yanında bulunan taksi durağına uğrayarak burada kentin tek kadın taksicisi olan 47 yaşındaki Sema Gökçeoğlu'yla görüştü. Gökçeoğlu'nun istek ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, ardından taksi durağı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Taksicilik mesleğinin bir hizmet işi olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşa hizmet ve yapılan hizmetin kalitesi önemli. Sonuçta geçiminizi de bu meslekten sağlıyorsunuz. Bu işi esnaf olarak yapmak lazım." dedi.

Gökçeoğlu da 1992 yılında ehliyet aldıktan sonra şoförlük mesleğine başladığını söyledi. Evli ve 2 erkek çocuğu sahibi olduğunu kaydeden Gökçeoğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Sayın Bakanım, çağrımızı kırmayarak bizi şereflendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gökçeoğlu, taksisinin şehit ailesi ve gazilere ücretsiz olduğunu da bildirdi.