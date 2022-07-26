Kağıthane Hasbahçe'de saat 21.00'de gençlerle buluşmasında konuşan Bakan Karaismailoğlu, Yaptığımız çalışmalarla hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüzyılı planladık. Yapılan projeler Çanakkale Köprüsü , Osmangazi Köprüsü , Kömürhan Köprüsü önümüzdeki yüzyıl kullanılabilecek köprüler. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler. Bundan sonra teknolojide, yazılımda, inovasyonda neler yapabiliriz onun planlamalarını yapacaklar dedi.

Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Kağıthane, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KAĞITHANE'DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

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