Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni - Son Dakika

Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni

07.11.2020 16:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 18 yıldır memleketin her köşesinde vatandaşın layık olduğu çağdaş ulaşım ve haberleşme imkanlarını oluşturmak üzere büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları projelerin Türkiye'nin büyük hedeflerine hizmet ettiğini, demir yolu, kara yolu, iletişim altyapısı dahil pek çok projenin şantiyelerinde de çalışmaların özveri ve titizlikle sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dağları tünellerle geçip akarsularımızı köprülerle aşıyoruz. Demir yolları reformumuz kapsamında ise Türkiye'yi demir ağlarla örüyoruz. Mavi Vatanımız denizlerimizde, limanlarımızla, tersanelerimizle, yerli üretim gemilerimizle, hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Uzayda, sayısı gün geçtikçe artan uydularımızla varlığımızı daha fazla gösterirken haberleşme sistemlerimizi çağın bütün gereklerine uygun hale getiriyoruz. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin nimetlerinden artık daha fazla yararlanıyoruz. Projelerimizle, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay alarak Yeni İpek Yolu'nun kalbi olacak bir Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah ülkemizin her köşesinde ekonomik büyümeyi hızlandıracak eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme sistemini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği bir başka hedef olan yerli ve milli teknolojilerin kullanılması konusunda da oldukça mesafe kat ettiklerine dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Özellikle demir yolu ve tren üretiminde, gemi inşasında, akıllı ulaşım sistemlerinde, genç beyinlerimizin geliştirdiği sistem ve cihazları giderek daha fazla kullanıyoruz. Bizler için iftihar vesilesi olan bu gelişmeler, Türkiye'nin gençlerinin geleceğe dair umutlarını beslemekte, onlara inanç ve özgüven aşılamaktadır." diye konuştu.

Yol uzunluğu 16 kilometre kısaldı

Geleceğin Türkiyesi'nin hep birlikte kurulacağına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün memleketin bir başka köşesinde nice temeller atıyor, nice açılışlar yapıyoruz. Bugün de milli mücadele tarihinde şanlı bir iz bırakan Kahramanmaraş'a ve gönlü güzel insanlarının hayatına refah katacak bir projeyi sizinle birlikte hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu ile yol uzunluğunu 80 kilometreden 64 kilometreye düşürdük. Bugünden itibaren vatandaşlarımız daha evvel 80 dakikada kat ettikleri yolu yarısı kadar bir zamanda yaklaşık 41 dakikada kat edecekler. Projemizle, okuluna, işine, tarlasına giden, ürününü pazara götüren insanımızın hayatına büyük bir kolaylık getirip, zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Karaismailoğlu, proje kapsamında 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak yapıldığını belirterek, "64 kilometrelik projemiz sayesinde akaryakıttan 55,1 milyon lira, zamandan 75,2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 130,3 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Lojistikte de iddialıyız"

Türkiye'nin, bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda lojistik alanda her geçen gün iddiasını artıran bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey-güney ve doğu-batı hattında bir lojistik koridor haline gelmekteyiz. Hedefimiz bu akışı kesintisiz hale getiren ulaşım çözümlerimizle bölgemizin lojistik süper gücü olmak. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolumuzu da yakın zamanda modernize ederek teşriflerinizle hizmete açtığımız Sivas-Samsun demir yolumuz gibi kuzey-güney eksenli lojistik trafik açısından çok önemli. Bu güzergah, Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına bağlayacak. Aynı zamanda, Anadolu'dan Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlanan daha kolay ve güvenli bir ulaşım imkanı verecek. Yolumuz, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep devlet yolu ile bütünleşerek doğu-batı ve kuzey-güney aksında önemli bir tamamlayıcı rol üstlenecek. Bölgenin turizmine ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak."

Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni
Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni
Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni
Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni

İç Anadolu Bölgesi, Kahramanmaraş, Karadeniz, Göksun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni - Son Dakika


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