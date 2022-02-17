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Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

17.02.2022 12:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan ziyareti öncesi Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten brifing aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan ziyareti öncesi Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten brifing aldı.

Bakan Karaismailoğlu'nu sınır kapısında Vali Canalp, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Nergis Günaydın, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri karşıladı.

Canalp ile bir süre görüşen Karaismailoğlu, daha sonra yürüyerek Bulgaristan tarafına geçti.

Bakan Karaismailoğlu'nu tampon bölgede Bulgar mevkidaşı Nikolay Sabev ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök karşıladı.

Burada Sabev ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a hareket etti.

Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

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Kapıkule Sınır Kapısı, Ekrem Canalp, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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