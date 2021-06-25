Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti

25.06.2021 13:54

Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti Bakan Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır" Arnavutköy'de balıkçı barınağı ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari...

Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti

Bakan Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır"

İSTANBUL - Arnavutköy'de balıkçı barınağı ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Arnavutköy'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Karaburun balıkçı barınağında balıkçılarla buluşarak sohbet etti. İstek ve önerileri dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra basın açıklamasına geçti.

Konuşmasına 25 Haziran Denizcilik gününüzü kutlayarak başladı. Karaismailoğlu konuşmasının devamında dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizler üzerinde olduğunu kaydetti. Deniz taşımacılığının, diğer sektörlere göre çok daha ekonomik olduğunu söyledi.

"Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 15. sıraya yükselttik"

Ekonomik büyümede ve ticarette denizciliğin her zaman ön sırada önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "2003 yılından bugüne, denizcilikte ciddi atılımlar yaptık. 2003'te 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olan Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, 2021'de 28,9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttik. Büyük deniz ticaret rakamlarının yanında hükümetlerimiz, ülkemizdeki yıkık dökük, tamire muhtaç ve küçük kapasiteli balıkçı barınaklarımızı da ihya etmiştir. 2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Karaburun Balıkçı barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. dedi.

"İlk Köprümüzün Temelini Atacağız"

Kanal İstanbul'un startını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla vereceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul'un felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek kanalımız ile boğazın tarihsel ve kültürel dokusu korunacak" diye konuştu.

"'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır"

'Kanal İstanbul' ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'u ülkemizin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çünkü 'Kanal İstanbul' Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Denizcilik gününüzü tekraren kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Konuşmasının ardından limanı gezen Karaismailoğlu, SS Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı Mendirek Giriş Ağzı derinleştirme çalışmalarının startını verdi. Bakan Karaismailoğlu, buradan sonra Karaburun Tahlisiye İstasyonu ve Feneri ile Arnavutköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Marmara, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu 14:03 Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu 13:37 JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:17 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
AK Parti'den gençlere AK Parti'den gençlere "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:27
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor         
14:55
Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı         
14:49
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı         
14:30
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement