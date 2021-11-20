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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika

ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

20.11.2021 16:26
ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından taşınan yüklerin elleçlenmesi amacıyla Kars Lojistik Merkezi'ni kurduklarına dikkati çekerek, Kars Lojistik Merkezi'nin çok aktif bir şekilde çalışmaya başladığını, açıldığı günden bu yana 417 bin ton...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattından taşınan yüklerin elleçlenmesi amacıyla Kars Lojistik Merkezi'ni kurduklarına dikkati çekerek, Kars Lojistik Merkezi'nin çok aktif bir şekilde çalışmaya başladığını, açıldığı günden bu yana 417 bin ton yük taşındığı belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi ile ilgili açıklama yaptı. Son yıllarda demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Bakanlığın yatırımlarında demir yolunun payını yüzde 60'lara kadar çıkaracaklarını kaydetti. Yolcu taşımacılığı ile birlikte yük taşımacılığı yatırımlarına da önem verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla artık Uzak Doğu'dan Uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz ortak koridordan demir yolu işletmeciliği başladı. Pekin'den Londra'ya artık trenlerimiz sık sık ticarete, lojistiğe başladılar. Kuzey koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde 30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız devam ediyor. Yapımı devam eden hızlı tren hatlarının işletmeye alınmasıyla birlikte bu hatlarda yük taşımacılığı da yapılabilecek. "

BTK HATTINDA 1 MİLYON 419 BİN TONDAN FAZLA YÜK TAŞINDI

BTK demiryolu hattında yük taşımacılığının günden güne arttığına vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 19 Kasım itibariyle BTK demiryolu hattında toplam bin 262 trenin, 26 bin 214 konteyner ile 1 milyon 419 bin 686 ton yük taşındığına dikkat çekti.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması, Rusya ve Orta Asya ülkeleri ile yapılacak taşımalarda önemli bir lojistik merkez yaratılması için Kars Lojistik Merkezi kurulum çalışmalarının yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi'nin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattının önemli noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından taşınan yüklerin elleçlenmesi amacıyla Kars Lojistik Merkezi'ni kurduk. 412 bin ton taşıma kapasitesi ile 400 bin metrekare lojistik alan kazandırıldı" dedi.

KARS LOJİSTİK MERKEZİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMEN BİTTİ

Merkezde toplam 19 adet demiryolu hattı bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi açıldıktan bu yana 349 tren ile 417 bin ton yük taşındığına dikkati çekti. Orta koridorunun Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun açılmasıyla birlikte işlevsel hale geldiğini, bunun da Kars'ı önemli bir merkez haline getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi'nin de çok aktif bir şekilde çalışmaya başladığını kaydetti. "Bundan sonra bu artarak devam edecek" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Kars Lojistik Merkezi'nin altyapı çalışmaları tamamen bitti. Bu merkezin ikinci etap çalışmaları hazırlıklarını yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Adil Karaismailoğlu, Uzak Doğu, Bakü, Kars, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KARS LOJİSTİK MERKEZİ AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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