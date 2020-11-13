Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi Açıklaması

13.11.2020 17:15
Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücünü, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığından aldığını söyledi.

Bugün dahi milli değerleri ve ortak hedefleriyle şanlı bayrakları altında birleşerek büyük mücadeleler verdiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak biliyoruz ki hiçbir güç veya düşmanca yaklaşım bize boyun eğdiremez, bizi yolumuzdan döndüremez. Bizim davamız, Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a kadar uzanıyor. Bugün ise sadece bir ülke ve bölge değil, bir dünya vizyonu sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yönünü tayin ediyor. Ulaştırma ve altyapı politikalarımızı da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen ülkemize yakışır eserler vermek üzere hayata geçiriyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük lojistik güçlerinden biri haline getirmek için aklın ve bilimin ışığında dev projelerimizi tamamlıyor, yerli ve milli teknolojilerimizi üretiyoruz."

İl, ilçe, mahalle, köy ayırt etmeksizin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yatırımlara devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki yol demek, hayat demek. Yol demek iş demek. Yol demek, AŞ demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir. Bu başarıda hiç şüphesiz ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılamaz. Ulaştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar, tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara hızlı, verimli ve güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Yeniledikleri, güçlendirdikleri, tamamladıkları ve projelendirdikleri demir yolları, kara yolları, limanlarla çok modlu taşımacılık yaklaşımını hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Lojistik gücümüz kadar haberleşme yatırımlarımız ile de ekonomik canlılığa katkı veriyoruz. Kastamonulu Emine teyzemizin el işi ürününü internet aracılığı ile Avrupalı bir alıcıya satmasına yardımcı oluyoruz. Kastamonu'nun pastırmasını dünyaya ulaştırıyoruz. Kısaca ticareti, tüccarlarımız, KOBİ'lerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimize daha az maliyetli hale getirmek için çalışıyoruz. Zira Türkiye, bulunduğu coğrafya ile yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer almakta ve dünyanın yeni ticaret rotaları üzerinde oyun kurucu bir ülke konumu kazanmaktadır."

"Yatırımlarımıza cesur ve kararlı şekilde devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların ve geleceğin Türkiye'sinin tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yatırımlarımıza cesur ve kararlı şekilde devam edeceğiz. Üretim demek, büyüme demektir. Bunu bir de sosyal ve kültürel etkileri ile pekiştirdiğimizde kalkınma demek, refah demektir. Biz de bütünsel kalkınma hedefleri doğrultusunda son 18 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında önemli yatırımlar yaptık. 2003'ten bu yana Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına 910 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün bu il sayısını 77'ye çıkardık. 100 yıl boyunca el değmemiş demir yollarını yeniledik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Projesi ve 150 yıllık rüyamız, Marmaray ile Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya uzanan 'İpek Demiryolu' hayalini gerçeğe dönüştürdük. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezi yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Yüksek hızlı tren hatları gibi küresel ölçekli dev projeleri başarıyla tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk."

Kastamonu'ya yapılan yatırımlara da değinen Karaismailoğlu, "Siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak ve ancak rüyanızda görürsünüz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bizler bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu yolda yürüyeceğiz. Sizler bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuzsunuz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik ve beraberlik ortamının diri tutulmasını isteyerek, "Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en iyi şekilde korumalı, görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız." ifadesini kullandı.

Kastamonu, AK Parti, Türkiye, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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