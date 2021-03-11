KIRIKKALE - Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren tüneli inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

KIRIKKALE - Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren tüneli inşaatında incelemede bulundu
11.03.2021 16:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'deki tünel inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'deki tünel inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü.
Yahşihan ilçesindeki hızlı tren şantiyesini ziyaret eden Karaismailoğlu'na, basın kapalı gerçekleşen programda yetkililerce brifing verildi.
Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle Bedesten köyü mevkisindeki T-15 hızlı tren tünel inşaatına geçti.
Tünel içerisindeki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı