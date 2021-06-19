Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (2) - Son Dakika

100'ÜNCÜ YIL İSTİKLAL MARŞI ÖZEL ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI

Isparta'dan ayrılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) düzenlediği 100'üncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'ne katılmak üzere Burdur'a geçti. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra otelde düzenlenen ödül törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı yarışmasına ödül konulduğu için katılmadığını hatırlattı. Karaismailoğlu, "Milli olduğu kadar Kur'an meali yazacak kadar dini bir şahsiyetti o. Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor. Ülkenin kurtuluşu için canla başla çalışan milli şairimizin İkinci Meclis'ten sonra kurulan hükümetler tarafından takip ve kovuşturmaya tabii tutulmuş olması hala içimizi burkuyor. Mısır'da yaşamak zorunda kaldığı 11 yıl boyunca ülkeyi yönetenlere aleyhte tek bir söz etmemesi ancak ve ancak onun vatan ve milletine olan derin bağlılığı ile ifade edilebilir. Doğu ile batıyı maneviyat potasında birleştiren, asımın nesilleri için kendini heder eden bu büyük insana hayran olmadan edemiyor, onu anlatmak için kelimeler bulamıyoruz" dedi.

'ADINI VE HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇABALIYORUZ'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin girişiminin milli şaire olan sevgin bir göstergesi olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, "100'üncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü Töreni'nin hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetlerimiz döneminde milli şairimize vefa borcu ödemek için gayret ederken, adını ve hatırasını yaşatması için var gücümüzle çabalıyoruz. Ersoy'un adının bir üniversiteyle yaşatılması bile bunun en güzel örneğidir. Biz yokluk içinde zenginliği, dar zamanda ümitvar olmayı, üzün ve hazan zamanında bile kin gütmemeyi ondan öğrendik. Kuşkusuz daha da öğrenecek çok şeyimiz var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha hayırla yad ediyor, adının yaşatılmasındaki gayretlerinden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ardından 'İstiklal Marşı'nın 100'üncü Yılı' özel ödülleri sahiplerine verildi.?Mesut MADAN/BURDUR,