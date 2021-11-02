Karaismailoğlu: "AK Parti, Türk siyasi tarihine adeta bir mühür vurmuştur" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'nun Beyşehir AK Parti İlçe Başkanlığında yaptığı konuşma. KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

"AK Parti, Türk siyasi tarihine adeta bir mühür vurmuştur"

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti iktidarının, hizmet aşkıyla 19 yılı geride bıraktığını belirten Karaismailoğlu, "Siyasi tarihimizde ilk kez bu kadar uzun süreli bir istikrar dönemi oluşmuş ve bu dönemde hayata geçirilen dev reformlar, hizmetler ve eserlerle AK Parti, Türk siyasi tarihine adeta bir mühür vurmuştur." dedi.

Karaismailoğlu, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 169,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Saatte 160 kilometre hıza uygun prototip montajı ve fabrika testleri tamamlanan Milli Elektrikli Hızlı Tren setini milletin hizmetine sunacakların aktaran Karaismailoğlu, "Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.